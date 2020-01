Maan over eerste album: Puur en oprecht zijn loont

Maan brengt vrijdag haar eerste volledige album uit, Onverstaanbaar. Een album dat luistert als een dagboek.

Kwetsbaar en puur. Zo kun je het vrijdag te verschijnen Onverstaanbaar bestempelen. Na twee EP’s brengt Maan (22) nu twaalf Nederlandstalige songs in verschillende genres met elk een videoclip uit. Voor elke lied vloeide er inkt uit Maans eigen pen, soms voor een alinea maar ook een volledige tekst (‘een overwinning op mezelf’). „Ik ben superblij met wat er allemaal gebeurt in mijn leven, maar ik wil ook de andere kant laten zien. Dat maakt Onverstaanbaar een soort dagboek”, zegt de (tegenwoordig) Amsterdamse.

Maan zoals zij op de cover van Onverstaanbaar prijkt.

Het is woensdag als Maan Metro ontmoet in Hotel Arena, de avond na de slotshow van De Vrienden van Amstel LIVE. En slechts een uur na haar vijf uur durende bezoek aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waarvan zij ambassadeur is. „Ik probeer daar jonge kinderen met kanker even een vrolijk moment te bezorgen, daar zit mijn hoofd nu wel even vol van.” Als er eenmaal knapperig brood met hummusdip en een dampende gembermuntthee op tafel staat zijn de gedachten aan de zieke kinderen die haar zo dierbaar zijn natuurlijk niet weg, maar praat Maan graag over haar album en de persoonlijke teksten.

Ik zit hier alleen in de trein en duik in mijn jas

En kijk uit het raam en ik vraag me af

Hoe zou het voelen mezelf te zijn?

(Uit: Ze Huilt Maar Ze Lacht)

„Ik wil juist altijd puur zijn en me niet anders voordoen dan ik me voel”, zegt Maan. „Maar ja, dat laatste sluipt er weleens in, dat zal iedereen herkennen. Nu ik via Instagram zo’n groot bereik heb (816.000 volgers, red.), ben ik daarop heel open. Ik ben niet bang om mezelf te laten zien. Als ik iemand anders daarmee kan inspireren…”

De billen bloot

Een paar dagen geleden plaatste Maan nog een foto van haar betraande gezicht. Ze had net haar idool Dua Lipa mogen interviewen, maar het was niet zo gelukt als ze had gewild. Ze voelde zich een perfectionistisch rupsje nooitgenoeg, maar besloot toen: laat het los. „Ik heb er een liedje over geschreven”, kijkt ze erop terug. „Dus vind ik het ook wel stoer om met de billen bloot te gaan en te delen: laat het los. Het is okay.”

Maan, de afgelopen zomer op Parkpop. / Paul Bergen | ANP

Zo oprecht als ze op Instagram is, is ze op Onverstaanbaar helemaal. „Dat wilde ik heel graag. Hiervoor schreven anderen vooral. Daar was ik oprecht blij mee, maar dit album moest mijn verhaal zijn, mijn gevoel, mijn leven, mijn gedachtes. Eerdere teksten kon ik me goed voorstellen, maar ze waren niet mijn ervaring. Van persoonlijke dingen schrijven word ik aan de ene kant wat onzekerder en fragieler en als de wereld daar een mening over heeft raakt het me eerder. Aan de andere kant voel ik me toch sterker en kan ik denken: of iemand het nou mooi vindt of niet, ik sta er voor de volle 100 procent achter. Al zouden er maar een paar mensen zijn die het vet mooi vinden, dan is dat heel fijn.”

Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad

En ze kijkt in het raam, ziet een ander daar staan

En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn

En gaat door met de schijn

En ze lacht, ze huilt maar ze lacht (…)

En nu, ze laat het los

Ze laat het los

(Uit: Ze Huilt, Maar Ze Lacht)

1 miljoen views

Dat mensen het mooi vinden - maar dan niet een paar mensen maar heel veel - is het geval met het onlangs verschenen Ze Huilt, Maar Ze Lacht. Vrijdagmiddag staat de song op nummer 5 in de Top 40 en donderdag passeerde de zeer treffende video (met goed gevonden slotseconden) de 1 miljoen views. „Dit liedje verdiende wat meer aandacht dan alleen op het album staan”, zegt Maan. „Ik besloot het op Spotify te zetten en zou wel zien wat er ging gebeuren.” Dat heeft ze geweten. „Het ging ineens zó hard. Normaal gesproken denk je bij een single, okay, je wilt ermee naar de radio en dus moet het commercieel en uptempo zijn. Je vraagt je af wat zal werken. Een single is wat mij betreft niet altijd het mooiste of beste liedje. Ze Huilt, Maar Ze Lacht wilde ik echter gewoon heel graag alvast delen, omdat ik er voor honderdduizend procent achter sta. Meer dan ooit. De tekst is zo echt, dat mensen het blijkbaar voelen.”

Iedereen blijkt z’n eigen verhaal bij het nummer te hebben, merkt de zangeres. „Als ik op mijn Instagram kijk, dan lijk ik wel een soort dagboek waarin mensen iets willen schrijven. Ik krijg zulke lappen met persoonlijke en gevoelige teksten dat ik denk ‘wow, dat je dit met me wilt delen’. De een is ziek, de ander heeft een depressie, is net uit de kast gekomen of heeft liefdesverdriet. Iedereen beleeft het liedje op z’n eigen manier. Heel mooi, terwijl de tekst natuurlijk geïnspireerd is op mijn eigen leven. Als ik me niet goed voel is het lastig om niet met een zuur gezicht op het podium te gaan staan. Ik zit heus niet altijd lekker in m’n vel, maar moet wel presteren. Dan ervaar ik sociale druk dat ik altijd de beste versie van mezelf moet laten zien.”

Gezicht is niet af te zetten

De tekst van het nummer is zo raak dat de vraag ‘is het op sommige momenten niet leuk om Maan te zijn?’ vanzelf opborrelt. Ze weegt haar woorden: „Nee, zo is het niet. Wat wel zo is, is dat ik mijn gezicht niet kan afzetten. Als ik een podium afstap keer ik terug van de artiest Maan naar, laten we zeggen, de student Maan die op zichzelf woont en ook haar boodschapjes moet doen. Voor andere mensen blijf ik Maan de artiest en dat vergeet ik nog weleens. Als ik dan op een off-day in mijn joggingbroek en met een pukkelhoofd naar de supermarkt ga, dan geef ik toch even die lach terwijl ik me niet zo goed voel. Maar als ik dan weer in het Prinses Máxima Centrum ben geweest, denk ik snel ‘ik mag over helemaal niks zeuren’, ik heb een heel mooi leven’.”

Het is zo snel veranderd, nu ben ik van iedereen

Ik houd me wel sterk, maar het is best vaak alleen

(Uit: Onverstaanbaar)

„Zo klinkt het een beetje dramatisch”, zegt Maan over haar titelsong. „Maar ik vond het mooi om zo het pure te uiten. Ik ben best een gevoelig meisje en trek me snel iets aan.” Onverstaanbaar slaat in deze tekst op je afsluiten voor wat iedereen maar roept. „Dat wil ik en probeer ik en het lukt ook steeds beter. Vroeger zocht ik alles op wat er over me werd geschreven. Dat doe ik niet meer en dat geeft rust. Maar soms kom ik toch iets tegen en dan blijft dat best lang in m’n systeem zitten. Het is een leerproces om dingen van me af te laten glijden en te accepteren dat mensen iets vinden.”

Als het om social media gaat, denkt Maan dat ze er qua reacties nog best goed vanaf komt. „Ik krijg gelukkig veel positieve reacties. Al is het nog steeds een leerproces, ik merk dat hoe echter je bent en hoe meer je je durft open te stellen, hoe meer mensen dat waarderen.” Maan was bijvoorbeeld open op de dag voor Kerstmis, door te delen dat haar relatie met dj Tony Junior ten einde was: ‘Er is geen sensatie, niks heftigs, maar gewoon twee mensen die hebben besloten om hun eigen weg te gaan. Ik heb de afgelopen jaren de mooiste tijd in de liefde ervaren (…) Toch is het voor nu beter zo.’ Maan: „Dat pakte heel goed uit. Ik was bang dat ineens de bladen vol zouden staan en we platgebeld zouden worden. Maar eigenlijk liet iedereen ons met rust. Dat we het verteld hebben, was blijkbaar genoeg. Het werd gerespecteerd, heel fijn.”

Ik weet dat het bestaat

Want hij is idolaat van mij

Zo kan het dus ook

Hij geeft me ruimte

Hij laat mij vrij

(Uit: Zo Kan Het Dus Ook, 3,7 miljoen keer bekeken op YouTube)

De grote liefde gevoeld

Met Tony Junior - Toon voor Maan – maakte ze samen het nummer 7 Maanden. Zij schreef, hij produceerde. In Zo Kan Het Dus Ook bezingt ze zijn liefde als een ode. Al is het uit: „Ja, een ode aan een goed vriendje. Die had ik zeker. Ik vond het mooi om dat gevoel op te schrijven. Ik kijk er met heel veel liefde naar terug en ben heel dankbaar dat ik het gevoel van grote liefde heb leren kennen.”

Maan tijdens de Vrienden van Amstel LIVE 2020. / Paul Bergen | ANP

Nu is haar volgende liefde daar, het album. Door haar perfectionisme vond ze het een hele bevalling: „Ik ben perfectionistisch als het op mijn werk aan komt, niet altijd hoor. Ik vind niet dat mijn huis er bijvoorbeeld perfect uit moet zien. Als ik zie dat sommige mensen twee albums per jaar releasen, dan denk ik ‘hóe dan??’ Omdat het mijn eerste album is, wilde ik het beste van mezelf vragen en mensen verrassen.” Hoe spannend ze het ook vindt, Maan laat hem los.

Clubtour uitverkocht

Maan start op 21 februari een nieuwe clubtour. Deze voert haar langs de grotere poppodia van Alkmaar, Utrecht, Leeuwarden, Zwolle, Den Haag, Groningen, Arnhem en Tilburg en wordt op 27 maart afgesloten met Maans eerste concert in Paradiso Amsterdam. Het aantal tickets dat voor de shows nog verkrijgbaar is? Nul.