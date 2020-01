Juice WRLD (21) overleden aan overdosis pijnstillers

Rapper Juice WRLD stierf in december 2019 stierf aan een overdosis. Deze werd veroorzaakt door een vergiftiging van oxycodon en codeïne.

Dat schrijft Rolling Stone, dat het autopsieverslag heeft. Het zou niet gaan om een opzettelijke overdosis.

De muzikant werd onwel nadat zijn vliegtuig landde in Chicago op 8 december. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Verslaafd aan pijnstillers

Oxycodon en codeïne zijn sterke pijnstillers. De rapper gebruikte voornamelijk lean: een drankje van hoestdrank met codeïne en prometazhine. Tijdens zijn carrière was Jard Anthony Higgins open over zijn verslaving in zijn nummers en in interviews en zijn moeder bevestigde na zijn dood dat hij problemen had met geneesmiddelen. Ze hoopte dat de muziek en het verhaal van de rapper anderen kon overtuigen hulp te zoeken voor de verslaving.

Met het nummer Lucid Dreams (met een sample van Stings nummer Shape of My Heart uit 1993) brak de rapper in 2018 door, waarna hij een miljoenencontract afsloot. Het nummer werd al meer dan een biljoen keer gestreamd op Spotify. De rapper stond bekend om het mixen van stijlen als rap, pop-punk en emo. Juice WRLD stond in 2019 op Lowlands en bracht twee albums uit. Hij werkte samen met artiesten als Future, Ellie Goulding en Nicki Minaj.

Hij werkte ook samen met Eminem voor het nummer Godzilla op zijn onlangs verscheen nieuwe album Music To Be Murdered By.