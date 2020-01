‘Januari is voor De Vrienden van Amstel, punt’

Artiesten hopen op een jaarlijks telefoontje voor De Vrienden van Amstel LIVE. „Zo niet, dan is het even doorbijten.”

De 22e Vrienden van Amstel LIVE gaat donderdagavond los in Rotterdam Ahoy. Het spektakel waar jaarlijks lang voor de start geen kaart meer te krijgen is (dit jaar 160.000 vrienden) is al lang niet meer weg te denken. Ook onder de artiesten niet, zo blijkt op dinsdagmiddag als Metro alvast een kijkje neemt.

Heel veel rode kratjes

Het is op dat moment een gekkenhuis. Bouwers slepen met materialen en techniek. Heftrucks crossen rond – wel veilig natuurlijk – en overal klinkt geluid. Backstage vallen vooral vele honderden bekende rode kratjes op, neergezet als muren met soms een nep-openhaard ingebouwd. De kratjes van Amstel uiteraard, het merk dat 150 jaar bestaat. „Dat zul je wel merken aan de show”, zegt Lisa van der Heijden, die met haar PR-team achter de schermen een mediacentrum heeft ingericht. Ze zal hier de komende weken praktisch wonen. „Drie jaar doe ik het nu”, zegt Van der Heijden. „Daarvoor kwam ik als bezoekster, met een bus vol mensen uit mijn dorp.”

Rappers en klassiekers

Op deze middag repeteren meerdere artiesten die de meute met een feestblok vol meezingers goed aan de gang zullen krijgen. Nu zwepen zij die meute op terwijl er voor hun neus niemand staat. Grappig om te zien. „We wilden een combinatie maken met rappers en Nederlandse klassiekers”, zegt Machiel Hofman, die met zijn evenementenbureau Tribe Company Vrienden van Amstel al meerdere jaren ‘mag organiseren’ (dit jaar de honderdste show). „Diggy Dex, Kraantje Pappie en Paul de Munnik heb ik hoofdaannemers van dit project gemaakt. Dan ontstaat er een app-groepje waarin ideeën worden gezet.” Aan het Nederpopklassiekersblok werden Nick & Simon, Maan, Suzan & Freek en de razendsnel doorgebroken Snelle toegevoegd. Alsof het is afgesproken komen op de smartwatch van Hofman juist op dat moment app’jes binnen. „Kijk, Snelle heeft wat nieuwe teksten bedacht. Vanmorgen hebben de hoofdaannemers in een repetitieruimte alle nummers met de anderen doorgenomen.”

Vlnr Kraantje Pappie, Freek (van Suzan), Paul de Munnik en Diggy Dex. / Ben Houdijk | Vrienden van Amstel LIVE

Dan is het in de zaal tijd voor een rehearsel, midden in Ahoy op een soort superbar waarin tijdens de show daadwerkelijk wordt getapt. Op het hoofdpodium zijn Snelle en zijn idool Thomas Acda net klaar met een repetitie. De rapper appte zojuist dus ‘gewoon’ vanaf de main stage. Paul de Munnik zit als een orkestleider achter een felrode piano. Maan ligt op de ‘superbar’ op haar buik teksten te leren, met een koptelefoon die alle geluiden om haar heen buitensluit. Na een teken vliegt ze hard lachend overeind en is ze precies op tijd om een van de vele klassiekers van het feestblok in te zetten. Het komt wel goed met dit showgedeelte, zo lijkt het. Al mist Paul de Munnik bij een van de songs ‘nog acht maten’. „Die moeten er nog even bij. En is dit nou een e g f?” „Nee een e g bes, Paul!”, schreeuwt iemand van de huisband, die twintig meter verderop hoog op een podium staat.

Popquiz in het artiestencafé

In het prachtige artiestencafé is het rustiger. Overval hangen grote foto’s van de artiesten van 2020 en een verrijdbare studio van Radio 538 wordt binnengereden. Op de 'Vrienden-donderdagen' zenden Sander Lantinga en Edwin Evers vanaf deze locatie uit en spelen zij een popquiz met de zangers en zangeressen. Nick van Simon komt ontspannen binnen en pakt een watertje. Voor het vierde jaar op rij zijn Simon en hij de gastheren / presentatoren. „De kroegbazen worden we ook wel genoemd” zegt Nick. „We hoeven niet elke avond het licht van Ahoy uit te doen, maar we voelen ons wel een beetje zo. Het is heel mooi om voor zo’n groep artiesten gastheer te mogen zijn. De sfeer is backstage heel erg leuk. Je kunt elkaar eens goed spreken. Ik kwam Duncan Laurence net tegen. Die is er net als Snelle en Suzan & Freek voor de eerste keer en lijkt me een leuke vent. Hij zal na het afgelopen jaar wel een mooi verhaal te vertellen hebben. Muziek verbroedert en dat zie je op het podium terug.” Simon van Nick schuift aan (‘ben ik te laat?’) en vult gelijk aan: „Het gastheerschap past ons als een jas en is een ereklusje.”

Nick & Simon met Nielson, Vrienden van Amstel 2014. / Paul van Bergen | ANP

„Als de Vrienden van Amstel een keer niet in de agenda zou staan, dan duurt januari heel lang hoor”, zegt Nick. Simon: „Het voelt voor ons inmiddels als een traditie. Januari is Vrienden van Amstel, punt. Als we er een keer niet bij zijn, zou dat een katergevoel geven denk ik.” Volgend jaar kan voor het duo de tiende keer zijn en wordt het Nick & Simon-jubileum gevierd. Simon lacht: „Als we er staan hè? Je weet het maar nooit.”

Als spelen in een kroeg

Diggy Dex (derde keer ‘Vrienden’) en Paul de Munnik (elfde keer) zijn ook het artiestencafé binnengestapt. Zo’n medley-blok dat werd gerepeteerd is wat Dex betreft de definitie van Vrienden van Amstel. „Het voelt als spelen in de kroeg, terwijl er steeds meer mensen komen meedoen. Dat is de kracht van deze show.” Na een korte stilte: „Het lijkt nu of ik ben ingehuurd voor teksten als deze hè?” De Munnik: „Ja, nou en of. Maar je doet de pr heel goed.” Dex: „Okay dan. Het samenspel en de lol met z’n allen, dat hebben ze hier heel goed voor elkaar.” De Munnik: „Ik vind het leuk dat we in dit blok door de tijd heen gaan. Dat Suzan & Freek en Snelle erin meedoen, Nick & Simon en Kraantje Pappie die al veel langer bezig zijn en dan hem je mij nog. Als een soort éminence grise.”

Diggy Dex (met bier) met naast hem vlnr Jeroen van Koningsbrugge, Simon Keizer en Typhoon. / Remko de Waal | ANP

Als de telefoon in huize De Munnik gaat met de vraag of hij weer bij De Vrienden van Amstel wil meedoen, is er nog altijd een yes-momentje. „Ben je er een keer niet, dan zie je berichtjes voorbijkomen hoe gezellig het is. Kom je één avondje kijken dan mag je heus backstage komen, maar je staat toch een beetje aan de zijkant. Je hoort er niet echt bij. Ja, ik geef toe dat het even twee weken doorbijten is als je niet meedoet.” Diggy Dex: „Ik vind het een voorrecht om gevraagd te worden. De eerste keer was ik zelfs onder de indruk dat ik met mensen waarvan ik fan ben op een podium mocht staan. Denk aan Paskal Jacobsen van Bløf en Jack Poels van Rowwen Hèze.” Dex pakt zijn tijdelijke pr-functie weer op: „Inmiddels voelt De Vrienden van Amstel als thuiskomen. Als een warm bad.”

Vriendenfeiten

• Het evenement begon eigenlijk al in 1998: op 15 januari onder de naam van De Heeren van Amstel LIVE! in een café in Amsterdam.

• De show werd deze week in 5 dagen opgebouwd (24 uur per dag).

• De complete line-up (verrassingen daargelaten): Nick & Simon, Kensington, Thomas Acda, BLØF, Chef’ Special, Typhoon, Krezip, Snelle, Diggy Dex, Suzan & Freek, Paul de Munnik, Sunnery James & Ryan Marciano, Duncan Laurence, Guus Meeuwis, André Hazes, Maan, Rowwen Hèze en Kraantje Pappie.

• Duncan Laurence, Suzan & Freek en Snelle zijn debutanten.

• Het aantal artiesten: 18 (50 bandleden).

• Het merk Amstel bestaat in 2020 150 jaar.

• Het is niet alleen Amstels verjaardag maar ook van Paskal Jakobsen (20 januari, 46) en André Hazes (21 januari, 26).

Paul de Munnik, Bart van der Weide (Racoon), Guus Meeuwis en Nick Schilder vlogen in 2014 door Ahoy. / Paul Bergen | ANP

• 80 procent van de gezongen nummers is een duet.

• In totaal 160.000 bezoekers zien twaalf shows.

• Er lopen meer dan 1000 crewleden rond tijdens het evenement.

• In de zaal hangen 300 speakers en 650 bewegende lampen.

• Buiten voor Ahoy staat de kleinste kroeg van Nederland, waarin acht vrienden passen.

• Meer dan 1,5 miljoen mensen hebben De Vrienden van Amstel LIVE bezocht.

• Het Is Een Nacht van Guus Meeuwis (de trouwste artiest van het evenement) bestaat 25 jaar. Speciaal voor deze nieuwe editie is een 2020-versie gemaakt, samen met Kraantje Pappie. Dat nummer wordt donderdagavond voor het eerst live gebracht.