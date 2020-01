Suzan, Freek en Duncan kwamen even een fotoshoot doen. Maar het liep bij 100% NL helemaal anders.

Een grote knal, felgekleurde confetti dwarrelt overal neer. Het popduo Suzan & Freek, poserend voor de camera van William Rutten, kijkt verschrikt. Helemaal als radio-DJ Barry Paf met een schreeuw door zwart karton springt. Achter hem wandelt een kleine fanfare binnen, terwijl ze de laatste hit van het duo toeteren.

Dat gebeurde donderdag allemaal binnen een paar seconden in het statige Landhuys d’Oliphant, aan de rand van het Rotterdamse Zuiderpark. Radiostation 100% NL deelt dit jaar de elfde 100% NL Awards uit door de artiesten, die door het publiek zijn gekozen, te ‘overvallen’. Vorig jaar was er een liveshow voor publiek aan de uitreiking gekoppeld. Deze keer moest de artiest wat meer centraal staan en wordt het evenement meer naar de radio zelf getrokken. „Op deze manier heb ik toch iets meer tijd om lekker met de artiesten te kletsen”, zegt Barry Paf, gekleed in smoking. Aan zijn voeten knaloranje schoenen, om zijn nek en net zo oranje keurige strik.

100% NL Magazine

Metro is bij de overval van Suzan & Freek, maar ook bij die van Songfestivalwinnaar Duncan Laurence. Op het moment van de eerste knal bereidt die zich een paar honderd meter verderop in Rotterdam Ahoy - hij is daar voor de Vrienden van Amstel LIVE - nog voor op de fotoshoot voor het 100% NL Magazine. Denkt ie. Dinsdagmorgen maakt Barry Paf in zijn ochtendshow tussen 6.00 en 10.00 uur alle winnaars bekend.

Suzan & Freek dolblij met Barry Paf.

„We dachten hier ook voor de fotoshoot te zijn ja, maar opeens sprong Barry door een doek heen”, zegt Freek. Suzan: „Ik schrok me helemaal kapot, want we hadden niets in de gaten. Ik dacht even dat er iets instortte, maar toen hoorde ik een fanfare die Blauwe Dag speelde.” Freek: „Dat herkende ik meteen, heel leuk.”

Suzan & Freek, in het dagelijks leven een stel, zijn de afgelopen anderhalf jaar als een komeet de muziekwereld binnengekomen. Zij zijn nu de trotse bezitters van de 100% NL Award Beste Album (Gedeeld Door Ons) en Beste Groep. „Die voor het album vinden we de mooiste”, zegt Suzan. „Ons eerste album is toch ons kindje. Dat we daarvoor iets winnen is prachtig.”

Liedje niet meer van ons

Dat het publiek de twee omarmt blijkt in deze weken tijdens twaalf shows van Vrienden van Amstel. Freek: „Als Het Avond Is spelen we na een blok van Sunnery James & Ryan Marciano. Als Suzan hem dan inzet op piano, gaat er een golf van herkenning of ik weet niet hoe ik het moet noemen door de zaal.” Suzan: „Eigenlijk is het maar een heel klein liedje. Daardoor valt het wel op misschien. We hadden nooit gedacht dat het zoveel teweeg zou brengen. Als ik het nu speel voelt het bijna niet meer als een liedje van ons, maar een beetje van iedereen. Mensen hebben er hun eigen verhaal bij en die delen ze ook met ons op social media.”

Voor het succes-duo komt er een drukke zomer aan. „Een hele leuke zomer denk ik”, zegt Freek. „We gaan veel festivals doen, waaronder Concert at Sea en Strandfestival ZAND. En in april beginnen we aan een clubtour door Nederland en België. Het is overweldigend allemaal.” Suzan: „Ik was altijd al fan van bijvoorbeeld Di-Rect en Krezip. Daar staan we in Ahoy nu tussen. Tegen drummer Jamie van Di-Rect kon ik backstage zeggen dat ik nog een gesigneerde drumstok van hem heb, haha.”

Hier zie je beelden van de verrassende uitreikingen, waarbij ook die van Davina Michelle waar Metro niet bij was.

Als alles is opgeruimd, verdwijnen Suzan & Freek door de achterdeur. Duncan Laurence komt er namelijk aan, gezellig met z’n moeder. De Metro-verslaggever mag niet worden herkend, die wordt even naar een andere kamer gedirigeerd. Dan volgt hetzelfde tafereel. Knal, confetti, schrik, Barry, toeters.

Dondert er iets naar beneden?

„Ook ik dacht dat er iets naar beneden kwam donderen”, zegt Duncan achteraf lachend. „Ik vond het net zo tof omdat William Rutten de fotograaf was. En zo lekker dichtbij Ahoy, dat kwam mooi uit. Maar toen kwam de band die heel hard mijn liedje Arcade speelde en Barry met een Award. Dat had ik nooit verwacht.”

Laurence kan de Award ‘Doorbraak van het Jaar’ op de schoorsteenmantel zetten, al lijkt hij door alle aandacht al meer op ‘Blijver van het Jaar’. „Veel dank als dat al wordt gevonden, maar voor mij voelde het afgelopen jaar echt als een doorbraak. Eentje om door het Songfestival U tegen te zeggen. Dat ik me met mijn eigen muziek zo in de kijker mocht spelen, héél gaaf.”

Duncan Laurence.

Wat gaat Laurence’ muziekjaar 2020 brengen? „Muziek, heel veel muziek. Ik ben aan het creëren en nieuwe dingen aan het maken en zit veel in de studio. Binnenkort zit ik een week in Londen om te schrijven en daarna nog drie weken in Los Angeles. Voorlopig gaat het om het maken van nieuwe muziek, dat gaan jullie allemaal nog horen. En in mei start het festivalseizoen alweer, daarvoor heb ik heel wat boekingen binnen. En terug naar Ahoy natuurlijk, om te zingen tijdens het Songfestival. Su.per.vet.”

Dan moet Laurence snel weer weg. De fanfare heeft de toeters ingepakt en medewerkers van 100% NL hebben de tweede stofzuigklus geklaard. Ze kunnen weer een jaartje nadenken over de invulling van de 100% NL Awards editie twaalf.

Heel veel stemmen, één paar oranje schoenen

De 100% NL Awards leverden tienduizenden stemmen op. DJ Barry Paf: „Ook met dank aan de artiesten die een enorme fanbase hebben en veel delen op social media. Het lekkere aan 100% NL is dat we goed contact met de artiesten kunnen hebben en zij ons station andersom ook omarmen.” Paf kan zich wel in de winnaars vinden: „Túúrlijk. Kijk alleen al naar Suzan & Freek met twee klappers van hits en een topalbum. Jong en oud vindt hen leuk.” En over zijn bijzondere knaloranje schoenen: „Die had ik vorig jaar aangeschaft bij mijn eerste 100% NL Awards, dus heb ik ze nu maar weer uit de kast getrokken. Er is maar één winkel ter wereld met oranje lakschoenen volgens mij, maar ik heb alvast mooie stappers voor het komende EK voetbal.”