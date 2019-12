Wie Is De Mol? was bucketlistdingetje voor Rob Dekay  

Singer-songwriter Rob Dekay maakt in januari zijn opwachting in het nieuwe seizoen van Wie is De Mol?. Op vragen over zijn deelname kan hij niet ingaan. „Je kan het proberen, ik ben goed afgericht."

Zaterdag 11 januari start NPO 1 met alweer het twintigste seizoen van de kijkcijferhit Wie Is De Mol?, dat zich dit jaar in de Chinese provincie Henan afspeelt. Naast oud-voetballer Nathan Rutjes, presentatrices Anita Witzier, Miljuschka Witzenhausen en Leonie ter Braak, actrices Tina de Bruin en Jaike Belfor, cabaretier Johan Goossens, modeontwerper Claes Iversen en acteur Buddy Vedder doet ook zanger Rob Dekay uit Deventer mee.

Bucketlist

Bij het grote publiek is Dekay nog geen bekende naam, al zong hij in 2017 wel de titelsong voor de film Weg Van Jou en afgelopen zomer verzorgde hij het voorprogramma van Groots Met Een Zachte G, de reeks stadionconcerten van Dekays platenbaas Guus Meeuwis. Zijn nieuwe single heet Laat Los, die hij schreef met Ilse DeLange en Daniël Lohues.

Dekay kan moeilijk onder woorden brengen hoe blij hij was toen hij gebeld werd met de vraag of hij aan Wie Is De Mol? wilde meedoen. „Op een schaal van één tot tien? Tot zeker wel veertien, of zo! Absoluut. Je moet begrijpen dat dit voor mij iets is dat bovenaan mijn bucketlist stond. Dat heb ik altijd gezegd.”

Hoewel hij het nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat het zijn droom was om aan het programma mee te doen, had hij nooit verwacht dat ze hem ook daadwerkelijk zouden benaderen. „Het is zo moeilijk uit te leggen als iets je favoriete ding is en je wordt gevraagd om mee te doen”, zegt hij trots. „Het komt het dichtste in de buurt bij een soort spionnenavontuur en dat je, zonder dat het oorlog wordt, in zo’n sfeer kan terechtkomen. Ik kijk het al jaren. Ik vind het spannend en heel interessant.”

Rob Dekay. / Foto: Rens Dekker

De vraag waarom hij denkt dat juist hij is uitgekozen om mee te doen aan Wie Is De Mol? kan Dekay niet direct beantwoorden, behalve dat er gesprekken aan zijn deelname zijn voorafgaan. „Ik kan er niet heel veel over zeggen. Dat is ook de kracht van de hele productie. Voor mij nog honderd anderen die graag willen. Het is een soort sollicitatiegesprek, net als bij de Albert Heijn. Zij zien een bepaalde groepsdynamiek voor zich.” Dekay weet maar al te goed dat het best een boost aan je carrière kan geven als je elke week in een goed bekeken show als Wie Is De Mol? te zien bent en heeft daar met het uitbrengen van zijn nieuwe album rekening mee gehouden. „Je denkt er wel over na dat heel veel extra mensen gaan checken wat je doet en wie je bent.”

Dagboek

De zanger omschrijft zijn single Laat Los als een van zijn meer emotionele nummers. „Om te maken is het best wel makkelijk. Het voelt als een bladzijde uit je dagboek. Aan de andere kant, aan hoeveel mensen wil je je dagboek laten lezen? Maar het is niet per se moeilijker. Je gaat door verschillende emoties heen in je leven en daar hoort deze bij.” Het liedje kreeg vorm toen hij op bezoek was bij Daniël Lohues. „Soms maak je een leuk liedje dat heel vrolijk is en dan is het lekker om als dat af is iets compleet anders te doen. Alsof je na het kijken van een actiefilm gaat voor een romantische comedy. Het concept was er al op gitaar en de richting ook. Toen ik Laat Los liet horen aan Ilse en Daniël zeiden ze: ‘Dit is prachtig! Zullen we hierop verder borduren?’ Dat hebben we gedaan en dit is het eindresultaat.”

De ballad Laat Los bevat een strijkarrangement van Frank van Essen, die eerder werkte met Martin Garrix en Matt Simons. „Ik vind het niet erg als Nederland mij zo leert kennen”, zegt Dekay over het nummer dat een relatiebreuk beschrijft. De reis naar China voor Wie is De Mol? inspireerde hem om een ander liedje op te schrijven. „Dat heb ik met elke reis. Soms ook wel eens met een treinreis naar Limburg. Ik heb dat sowieso wel. Reizen is goed voor elke persoon.” Zijn album staat gepland voor begin april.

Dekay realiseert zich dat liedjes met een banjo, zoals hij ze maakt, best smaakgevoelig zijn. „In mijn beleving is een productie zonder banjo een mislukte productie. Dat zul je ook heel erg terughoren. Dus als je dat leuk vindt, is dit de plaat voor jou. En als je het niet leuk vindt, moet je het gewoon proberen en dan hoor ik wel of het niet de plaat voor jou is.”

De clubtour van Rob Dekay start op 23 april in De Helling, Utrecht. Er zijn nog kaarten beschikbaar.