Top 40 Awards grootser; met Snelle en Kensington

De Top 40 Awards van Qmusic worden de komende editie grootser aangepakt. Vrijdag werden daarom voor 10 januari onder meer optredende acts als rapper Snelle en Kensington aangekondigd.

De Top 40 Awards werden dit jaar voor het eerst met een show uitgereikt. De show wordt komende maand uitgebreid. Bovendien worden er niet alleen prijzen voor het afgelopen muziekjaar overhandigd, maar ook voor het hele achterliggende decennium.

Flinke schep bovenop

Presentator van de Top 40 Domien Verschuuren: „Het wordt een mooie show om de muziekindustrie te vieren, met spectaculaire optredens van succesvolle acts uit de Top 40. Na de lancering van begin dit jaar gooien we er nog een flinke schep bovenop.” Erik de Zwart, sinds jaar en dag voorzitter van de Stichting Top 40: „Met de Top 40 Awards zetten we de muziekindustrie in het zonnetje in een tijd waarin het aandeel aan Nederlandse hits groter is dan ooit. De Top 40 Awards zijn publieksprijzen: er is geen jury, maar de noteringen en populariteit bezorgen de nummers en artiesten een aantal punten. Wie het hoogst scoort wint de felbegeerde award."

Top 40-presentator Domien Verschuuren. / Koen van Weel | ANP

Naast de genoemde Snelle - die dit jaar doorbrak met Reünie – en de succesvolste rockband van het moment Kensington, kondigde Qmusic voor de Awardshow ook Kris Kross Amsterdam, Emma Heesters en Rolf Sanchez aan. Laatstgenoemde twee werden door miljoenen mensen bekeken tijdens De Beste Zangers en het leverde Heesters en Sanchez met Pa Olvidarte een Top 40-hit op.

Geen kaarten te koop

De Top 40 Awards vinden op 10 januari plaats in de concertzaal bij Qmusic in Amsterdam. Er gaan geen tickets in de verkoop. Luisteraars kunnen via Qmusic kaarten winnen voor deze exclusieve awardshow. Enkele categorieën zijn: Beste Nieuwkomer, Beste Artiest van het Jaar, Beste Nummer van het Jaar en Beste Nummer van het Decennium.