Snelle komt met grootste eigen show in AFAS

Dik 22 jaar na het verschijnen van zijn eerste soloalbum heeft Robbie Williams een kerstalbum gemaakt. „Ik vond het echt heel erg makkelijk en erg plezierig om te doen”, aldus de zanger.

Een kerstplaat van Robbie Williams; het gebeurde om de één of andere reden nooit en tóch voelt het heel logisch dat ie er nu is. De voormalige Take That-zanger heeft helemaal in het begin van zijn solocarrière weliswaar het kerstnummer Walk This Sleigh geschreven en opgenomen als B-kant voor zijn hitsingle Angels. Bovendien was hij te horen als één van de vocalisten op de jubileumversie van Do They Know It’s Christmas?, uitgebracht onder de naam Band Aid 20, maar verder heeft Williams zich nooit beziggehouden met kerstrepertoire. Daar komt verandering in met het dubbelalbum The Christmas Present, waarop hij zowel aloude klassiekers als gloednieuwe songs laat horen. „Alles wat ik associeer met kerst is erop te vinden”, vertelt hij enthousiast over de plaat.

'Ik kreeg er lol in'