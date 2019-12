Smells Like Teen Spirit breekt 1 miljard-grens op YouTube

Toen het nummer in 1991 werd uitgebracht bestond YouTube natuurlijk nog niet, maar sinds de clip van Smells Like Teen Spirit in 2009 op de website werd geüpload is de video inmiddels een miljard keer bekeken.

Dat meldde tijdschrift NME vrijdag over ‘de doorbraak’ van Nirvana en de in 1994 overleden frontman Kurt Cobain. Het is daarmee het tweede nummer uit de jaren negentig dat meer dan een miljard keer op YouTube is gestreamd.

Guns N’ Roses de eerste

De eerste clip uit die tijd die de bijzondere mijlpaal bereikte was November Rain van Guns N' Roses. Opvallend is dat de video van het nummer Sweet Child O' Mine van diezelfde band de eerste clip uit de jaren tachtig was die meer dan een miljard keer op YouTube werd bekeken. De volgende muziekvideo uit de jaren negentig die de miljardenbarrière kan gaan slechten is Zombie van The Cranberries. Die clip stond vrijdag op ruim 980 miljoen views.

Muziek van nu

Dat muziek van deze tijd eerder duizelingwekkende cijfers bereikt, moge duidelijk zijn. De website Dailybase publiceerde onlangs de top 10 ‘meest bekeken YouTube-video’s aller tijden’. Zo zag die eruit:

1 Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito (6,46 miljard)

2 Ed Sheeran – Shape of You (4,42 miljard)

3 Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – See You Again (4,25 miljard)

4 Masha and The Bear - Маша плюс каша (4,13 miljard)

5 Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk (3,67 miljard)

6 Baby Shark Dance – Sing and Dance! (3,5 miljard)

7 PSY – Gangnam Style (3,4 miljard)

8 Justin Bieber – Sorry (3,2 miljard)

9 Maroon 5 – Sugar (3,04 miljard)

10 Katy Perry – Roar (2,8 miljard)