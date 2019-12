Robbie Williams: Kerstnummers schrijven een makkie

Dik 22 jaar na het verschijnen van zijn eerste soloalbum heeft Robbie Williams een kerstalbum gemaakt. „Ik vond het echt heel erg makkelijk en erg plezierig om te doen”, aldus de zanger.

Een kerstplaat van Robbie Williams; het gebeurde om de één of andere reden nooit en tóch voelt het heel logisch dat ie er nu is. De voormalige Take That-zanger heeft helemaal in het begin van zijn solocarrière weliswaar het kerstnummer Walk This Sleigh geschreven en opgenomen als B-kant voor zijn hitsingle Angels. Bovendien was hij te horen als één van de vocalisten op de jubileumversie van Do They Know It’s Christmas?, uitgebracht onder de naam Band Aid 20, maar verder heeft Williams zich nooit beziggehouden met kerstrepertoire. Daar komt verandering in met het dubbelalbum The Christmas Present, waarop hij zowel aloude klassiekers als gloednieuwe songs laat horen. „Alles wat ik associeer met kerst is erop te vinden”, vertelt hij enthousiast over de plaat.

'Ik kreeg er lol in'

Williams was er drie jaar mee bezig en schreef in totaal 35 nieuwe kerstliedjes voor The Christmas Present, waarvan ongeveer de helft op de dubbel-cd terecht zijn gekomen. „Ik zal je eerlijk vertellen, ik vond het heel erg makkelijk om kerstliedjes te schrijven. Ik was eigenlijk niet van plan om een kerstplaat te maken. Maar toen ik er eenmaal eentje geschreven had, Bad Sharon, kreeg ik er lol in en toen wilde ik een volledig album maken met dit soort liedjes.”

Grote fans van Williams zijn wellicht verrast dat ook het obscure B-kantje Soul Transmission op het album te vinden is. „Dat is één van mijn eigen favorieten”, zegt de zanger, wanneer het liedje ter sprake komt. „Het is misschien een beetje ondeugend om deze op het album te plaatsen. Maar ik wilde dat meer mensen het zouden beluisteren, want ik ben er trots op. Tof om te horen dat je gewoon weet wat het is!”

Kinderen

De Britse popster maakte al liedjes voor zijn eerste twee kinderen, respectievelijk Go Gentle en Motherfucker (Charlie’s Song). Nu krijgt ook zijn 1-jarige dochter een liedje cadeau, getiteld Coco’s Christmas Lullaby. „Vrienden van mij uit Stoke-on-Trent, waar ik vandaan kom, hebben dat nummer geschreven. Ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel mee te maken gehad, behalve dat ik het zing. Aanvankelijk heette het Christmas Lullaby. Maar omdat ik een liedje had geschreven voor mijn eerste kindje Teddy en eentje voor Charlie, bedacht ik me dat Coco er ook eentje nodig had, dus dan zou ik er nog één moeten schrijven. Ik heb me er makkelijk van af gemaakt en me dit nummer toegeëigend, dus nu hebben ze allemaal een liedje.”

Op The Christmas Present steekt hij beroemde kerstliedjes in een nieuw jasje met Bryan Adams, Rod Stewart, Jamie Cullum en de Duitse schlagerkoningin Helene Fischer. Het favoriete kerstnummer van Robbie Williams is niet op het album te vinden. „Nee, mijn absolute favoriet is Fairytale Of New York. Het is een speelfilm in een liedje. Ik wilde het als duet zingen met Britney Spears, maar zij is momenteel niet aan het werk.” Oorspronkelijk werd het gezongen door Kirsty MacColl met Shane MacGowan van The Pogues. „In mijn hoofd klonk het logisch”, zegt hij over zijn keuze om Spears uit te nodigen. Collega Ronan Keating nam ooit een versie van het liedje op met Clannad-zangeres Moya Brennan, maar in hun versie werd de songtekst gekuist. „Ik zou de scheldwoorden er zeker niet uit laten als ik het zou zingen.”

Commercie

In een handvol songteksten klinkt de kenmerkende droge humor van de zanger door. In Let’s Not Go Shopping lijkt hij zelfs kritiek te uiten op het commerciële aspect van het kerstfeest, maar dat wuift hij van de hand. „Nee, het is maar één liedje. Hoe kan ik de consumptiemaatschappij bekritiseren, terwijl ik met opzet voor de feestdagen een album uitbreng? Nee hoor, ik ben helemaal vóór commercie. Hoe meer, hoe beter.” Het album leverde hem in eigen land zijn dertiende nummer 1-notering op; evenveel als Elvis Presley en slechts twee minder dan recordhouder The Beatles. „Dit betekent meer voor mij dan al mijn voorgaande nummer 1-albums. Lange tijd werd van mijn albums verwacht dat ze wel de eerste plek zouden behalen, want dat was gewoon zoals het ging. Nu ik even de wind niet in de zeilen heb en nog steeds hetzelfde bereik als vroeger, voelt dat beter dan ooit. Voor mij is het echt een overwinning.”

Twee kerstshows

Robbie Williams geeft twee kerstshows in de SSE Arena in Londen, maar daarbuiten zijn er geen concerten rondom The Christmas Present ingepland. En dat terwijl zijn fans ongetwijfeld graag zouden zien dat hij met zijn kerstshow op tournee gaat. „Nou, ik niet”, lacht de zanger. „Ik heb momenteel gewoon teveel te doen. Misschien dat het wel leuk is om het in de toekomst te doen.”

Wellicht dan toch een kersttournee in 2020, zoals Mariah Carey dat vorig jaar al deed rondom haar jubilerende kerstalbum Merry Christmas? „Nu heb je me op een idee gebracht”, reageert Williams gevat. „Wie weet ga ik dat wel doen.”