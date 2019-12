Pearl Jam: geen Nederlands festival, wel Ziggo Dome

Pearl Jam-fans moeten op reis de komende zomer, als zij hun helden op een festival willen zien. De rockband komt naar Europa en sluit een korte tournee af in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Rock Werchter, het onder Nederlanders populaire festival in de buurt van Brussel, kondigde Pearl Jam maandag voor de komende editie wél aan. Eddie Vedder en collega's spelen op donderdag 2 juli, de eerste festivaldag in Werchter (voorverkoop start vrijdagochtend). Dit jaar trok Rock Werchter vier dagen lang 80.000 toeschouwers.

De laatste keer dat Pearl Jam in de Nederlandse buitenlucht te zien was, was Pinkpop 2018. Pinkpopbaas hoopte dit jaar op een terugkeer, maar dat was tevergeefs. Pearl Jam tekende wel voor de Ziggo Dome, de concertzaal in de hoofdstad waarmee de band goed bekend is.

Korte Europese tournee

Pearl Jam maakte maandag een korte Europese tournee wereldkundig. De Amerikanen, die in Nederland al weer 27 jaar geleden doorbraken (concert op Pinkpop met legendarische sprong Eddie Vedder van een camera), werken dertien concerten af. Tussen 23 juni en 22 juli is de band te zien in Frankfurt, Berlijn, Stockholm, Kopenhagen, Werchter, Imola, Wenen, Londen, Krakow, Budapest, Zürich, Parijs en Amsterdam.