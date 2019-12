‘Normaal in Top 2000 een schreeuw uit de samenleving’

Wat begon als een ludieke actie om de boeren van Nederland een hart onder de riem te steken, heeft in de Top 2000 ongelooflijk uitgepakt.

Dat het boerenlijflied De Boer Dat Is De Keerl van Normaal op nummer 9 in de Top 2000 zou binnenkomen, nee, dat had niemand zien aankomen.

De populariteit van de Top 2000 is zo allesomvattend dat iedereen zijn muzieksmaak erin vertegenwoordigd wil zien. Het is als het ware een stukje erkenning van je eigen identiteit. Zo lukte het eerder al om via Facebookacties de openingstune van de Japanse animatieserie Pokémon en Slayers metalklassieker Angel Of Death in de ‘lijst der lijsten’ te krijgen, waarmee respectievelijk millennials en liefhebbers van snoeiharde gitaarmuziek hun smaak bevestigd zagen in de jaarlijkse radiomarathon van NPO Radio 2.

Positief op de kaart

Naar aanleiding van de boerenprotesten wilde ook de agrarische sector zijn stem laten horen, waardoor Normaals loflied op de landarbeiders en veehouders naar voren werd geschoven als vertegenwoordiging van de boerengemeenschap. De actie blijkt een immens succes, want De Boer Dat Is De Keerl komt hoog in de eregalerij van de popmuziek binnen. „We hadden dit nooit verwacht”, reageert Geertjan Kloosterboer, voorzitter van Team Agro NL, dat de actie in het leven riep. Team Agro NL houdt zich bezig met promotie voor de agrarische sector. „We proberen op een leuke manier acties op te zetten om boeren op een positieve manier op de kaart te zetten, zodat mensen een goed beeld van de sector krijgen.” Het idee ontstond tijdens een brainstorm en zodra de media lucht kregen van de actie werd het breed uitgemeten. „Het is geen protest of demonstratie, wij willen gewoon het eerlijke verhaal vertellen”, aldus Kloosterboer.

Geen stikstofstatement

De voorzitter van Team Agro NL bestrijdt dat de actie bedoeld is om politiek te bedrijven. „Daar willen we graag bij wegblijven. We zijn gewoon met elkaar boer, tuinder en visser. De mensen die Nederland smaak en kleur geven, dat zijn wij, maar we voelen ons soms wat ongehoord. Dit is geen politieke actie en geen stikstofstatement. Het is een dikke vette knipoog.” De inzet was om in de lijst te komen, ongeacht de positie. „We zeiden voor de grap: ‘We gaan Bohemian Rhapsody van de troon stoten’, maar dat was gewoon een beetje bravoure”, erkent Kloosterboer. „Toen we het bericht kregen dat het nummer überhaupt in de Top 2000 stond, ging bij ons de vlag al uit.”

Steuntje in de rug

„Muziek is emotie en beleving”, stelt Kloosterboer. „Dit was een schreeuw uit de samenleving.” De Top 2000-positie van De Boer Dat Is De Keerl is bedoeld als steuntje in de rug, want er heerst veel onzekerheid bij de boeren. „Het grootste probleem speelt zich af op de erven; wat gaat de toekomst brengen? We willen duidelijkheid hebben. Iedereen wil wel meedoen aan een oplossing, maar we moeten wel weten of we links of rechts afgaan.” Samen met de historische notering van Danny Vera, die met Roller Coaster op nummer 4 binnenkomt, zorgt Normaal voor veel reuring in de hoogste regionen van de Top 2000. „Er hebben duidelijk heel veel mensen op het nummer gestemd, dat is prachtig. De Top 2000 is niet meer een statische lijst; het is heel dynamisch.”

De Top 2000 begint op Eerste Kerstdag en eindigt kort voor de jaarwisseling toch weer met Bohemian Rhapsody van Queen. The Eagles met Hotel California staat op 2, Billy Joels Piano Man belandde op plaats 3.

Recordman Danny Vera. / Paul Bergen | ANP

Record voor Danny Vera

De hoogste binnenkomer in de 21e editie van de Top 2000 is de ballad Roller Coaster van Danny Vera. Nooit eerder maakte een nummer zo’n grootse entree in de lijst. Daarmee verbetert de Zeeuwse zanger het record dat Adele in 2011 vestigde. Met Someone Like You kwam zij destijds op nummer 6 binnen. „Ik ben er heel dankbaar voor”, reageerde Vera dit weekend. „Het is fijn dat heel veel mensen het een mooi liedje vinden. Ik heb erg veel mooie berichten gehad en ook veel berichten van mensen die nare dingen hebben meegemaakt en er steun in kunnen vinden.”

Volgende week maandag lees je Danny Vera in een groot Metro-interview, dat deel uit maakt van eindejaarsverhalen. Uiteraard vertelt hij dan over Rollercoaster.