Niet The Beatles, maar Queen vaakst in Top 2000

De heren van The Beatles zijn van hun troon gestoten. Voor het eerst sinds de Top 2000 uitgezonden wordt, is de band níét de hofleverancier.

In plaats daarvan is Queen de nieuwe koning van de lijst der lijsten. Eerder was al bekendgemaakt dat het legendarische Bohemian Rhapsody wéér op 1 staat. Radio 2 heeft vrijdag naar buiten gebracht dat er naast die knaller ook nog 36 andere nummers van de band in de lijst staan. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar.

Tot nu toe stonden de heren van The Beatles met 38 noteringen het vaakst in de lijst. Zij dalen echter licht naar 36 noteringen. Coldplay blijft op de derde plaats met 28 nummers. Het Zeeuwse BLØF heeft de meeste Nederlandse noteringen, 18 in totaal.

Nieuwkomers

Er zijn ook aardig wat binnenkomers in de lijst: 98 in totaal. Het gaat om 73 echte nieuwkomers en 25 herintreders. Normaal met De Boer Dat Is De Keerl is op de negende plek binnengekomen en Songfestival-winnaar Duncan Laurence kan met Arcade op een puike 160e plaats rekenen.

De hoogste nieuwe binnenkomer is natuurlijk Danny Vera met Roller Coaster. Hij ontving van de zender ook de Top 2000 Award. Daarmee wil de zender jaarlijks een Nederlandse artiest of band extra in de schijnwerpers zetten. Vorig jaar ging die prijs naar Davina Michelle.