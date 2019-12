Muziektrends uit de jaren ’10: Populaire genres

It’s the end of a decade. Een mooi moment om terug te blikken op de muziektrends van de afgelopen tien jaar. In deel 2 van deze driedelige serie belichten we de populaire muziekgenres uit de jaren ’10.

De meeste muziekstromingen kennen een lange ontstaansgeschiedenis en zijn niet altijd direct te herleiden naar één nummer of artiest, al is het vaak wel duidelijk aanwijsbaar wanneer bepaalde genres populair worden. SLAM!-dj Tom van der Weerd, 3FM-dj Frank van de Lende en FunX-muzieksamensteller Patrick Coelho bespreken een aantal muziekstijlen die het afgelopen decennium de kop opstaken.

Folk

Een genre dat al bestond voordat Édouard-Léon Scott de Martinville de eerste geluidsdrager uitvond. Zowel in de jaren ’60 van de vorige eeuw als vijftig jaar later maakte folk een ongekende revival mee. 3FM ondersteunde de hernieuwde opleving van folkmuziek. Voormalig 3FM-dj Giel Beelen belichtte talent van eigen bodem binnen die stroming in zijn televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter Van Nederland. „Ik denk dat songwriters en bandjes heel erg hebben meegeholpen aan hoe groot 3FM was”, zegt Van de Lende terugkijkend. „Het is stom dat wij gingen meebewegen met de hype richting andere stromingen. Bandjes zijn er wel als je ze zoekt; die zijn gewoon doorgegaan.” Hij erkent wel dat de nieuwe aanwas afnam. „Wij zijn anders gaan draaien omdat het aanbod minder groot was, maar nu zijn ze weer aan het terugkomen en daar focust 3FM zich nu op.”

Sleuteltrack: Mumford & Sons – The Cave (2010)

Dubstep

Van origine Brits dancegenre, voortgekomen uit jungle en UK garage, herkenbaar aan zijn kenmerkend lage bastonen. Vooral de commerciëlere substromingen post-dubstep (denk aan James Blake) en brostep (Skrillex) waren populair. „Het is in hele korte tijd ontploft en daarna is het best wel snel verdwenen”, aldus Van der Weerd. “Als wij dat nu op SLAM! zouden draaien, zijn er maar een paar mensen die je er blij mee maakt. De meeste mensen zitten er niet meer op te wachten.” Zijn concullega van 3FM is het daarmee eens. „Het is nooit echt mainstream geworden. Prima, maar niet per se voor de radio. Ik ben er niet rouwig om dat het gesneuveld is.”

Sleuteltrack: Skrillex – Bangarang (2012)

EDM

Elektronische dansmuziek bestaat al sinds pioniers als Giorgio Moroder en Kraftwerk in de jaren ’70 met analoge synthesizers in de weer gingen. Het afgelopen decennium groeide het uit tot een waar imperium, uiteenlopend van bigroomhouse tot K-pop. „In die tijd zaten wij er bovenop”, zegt de SLAM!-dj over de EDM-boom uit het begin van de jaren ’10. „EDM is een soort overkoepelende term geworden voor de verschillende genres die daaruit zijn voorgekomen.” We zagen Nederlandse dj’s wereldwijd floreren. „We mogen daar als Nederland best trots op zijn, want we liepen daarmee voorop”, zegt Van de Lende. „Het is de perfecte weekendmuziek; gewoon gedachteloos fistpumpen.”

Sleuteltrack: Martin Garrix – Animals (2013)

Deephouse

De oorsprong ligt in de jaren ’80 en in het afgelopen decennium wist deephouse plotseling de hitlijsten te domineren. De retrovibe van oude Chicago house gecombineerd met nieuwerwetse drops en pakkende zanglijnen bleek een schot in de roos. „Ik denk dat het veel toegankelijker is geworden dan toentertijd”, aldus Van der Weerd. „Toen was het vooral beuken, nu heeft het meer herkenbare vocalen.”

Sleuteltrack: Duke Dumont ft. A*M*E – Need U (100%) (2013)

Tropical house

Een subgenre van deephouse, maar dan trager, zonniger en heel laidback. Dit met de toevoeging van instrumenten als steeldrums en saxofoon. „Bah!”, roept Van de Lende als hij denkt aan de elektronische steeldrums. „Op een gegeven moment hoorde je dat overal in terug.” Los van wereldhits van Kygo en zomerse playlists was de invloed van tropical house binnen de dancewereld beperkt. Hiphopacts als Frenna en Broederliefde borduurden er wel op voort. „Ik heb het idee dat het zijn hoogtepunt al heeft gehad in de Nederlandse urbanscene”, zegt Coelho. „Iets dat nu veel aandacht krijgt is de afrosound. Dat is nu de meest gebruikte externe invloed in de Nederlandse hiphop.”

Sleuteltrack: Klingande – Jubel (2013)

Trap

De Roland TR-808-drumcomputer uit begin jaren ’80 doet nog steeds dienst in trapproducties, een subgenre van hiphop dat afgelopen jaar in de VS de langst genoteerde nummer 1-hit ooit opleverde: Old Town Road van Lil Nas X. Ook autotune is prominent aanwezig. „Het is een genre dat een tijdje geleden ontstaan is vanuit het zuiden van de VS, met name in Atlanta”, legt Coelho uit. „Migos is een van de groepen die het voor een breed publiek populair heeft gemaakt.” Trapinvloeden zijn sindsdien te horen op albums van Billie Eilish, Nicki Minaj en Ariana Grande.

Sleuteltrack: Desiigner – Panda (2015)

Reggaeton

Exotische muzieksoort die voortvloeide uit Jamaicaanse dancehall en voet aan de grond kreeg in Latijns-Amerika. Het leverde in 2003 enkele wereldhits op en keerde in 2016 keihard terug. „De basis van de reggaeton is ongewijzigd gebleven”, vertelt Coelho over de kenmerkende dembowbeat in het Zuid-Amerikaanse genre. „Elke nieuwe impuls die groot genoeg is, kan zorgen voor mainstreamsucces.” Van de Lende snapt het succes van reggaeton wel. „Het is niet gemaakt om te laten horen hoe goed de muzikanten zijn, maar om de billen naar de grond te krijgen en vies tegen elkaar aan te dansen.”

Sleuteltrack: Luis Fonsi & Daddy Yankee – Despacito (2016)

Grime

Een typisch Britse genre, op het snijvlak tussen hiphop, R&B en house, dat vijftien jaar geleden al baanbrekende acts als Dizzee Rascal en The Streets voortbracht. Buiten de Britse eilanden was het succes marginaal. „Het is best wel alternatief en moeilijk behapbaar”, stelt Van de Lende. „Maar het is er weer en ik vind het wel een vet genre eigenlijk. De eerste keer heb ik het niet zo heel erg opgemerkt, maar de tweede keer vind ik ‘m tof.”

Sleuteltrack: Mura Masa – Deal Wiv It (2019)

Volgende week het laatste deel, over hoe gitaarmuziek in de jaren '10 terrein moest afstaan aan hiphop en dance. Lees hier deel 1.