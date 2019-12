Mariah Carey heeft eindelijk nummer 1 met 25 jaar oude kersthit

All I want for Christmas is… Een nummer 1-notering in de Amerikaanse Billboard Hot 100-hitlijst? Het is Mariah Carey na 25 jaar eindelijk gelukt met haar ultieme kersthit All I Want For Christmas Is You.

Het is bijna ondenkbaar dat het nummer - gehaat en geliefd door velen - niet eerder in die lijst op één stond. Maar omdat het nummer in 1994 als EP werd uitgebracht en niet als single, mocht het nummer toentertijd niet meedoen. In 2000 werden de regels veranderd en kwam het nummer elk jaar in de lijst, maar nooit hoger dan nummer 3.

Grote promotie

Omdat Carey het nummer flink promoot op social media, mede door het jubileum van 25 jaar, steeg het in de lijst. In november kwam er al een nieuwe versie van de clip uit met beelden die nooit eerder waren vertoond. Op 20 december komt er een hele nieuwe clip uit van het nummer - het is dan ook voor het eerst als single verkrijgbaar.

Mariah Carey verbrak met de notering haar eigen record als meest succesvolle soloartiest in Amerika. In de VS werd haar mierzoete kersttopper deze week alleen al 45 miljoen keer gestreamd.