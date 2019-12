Kerst met De Toppers: Krijgen we ’n kerstpakket?

De Toppers kunnen door EURO 2020 een jaartje niet in Amsterdam terecht. Dus gaan ze naar Rotterdam. Metro schoof bij de topheren aan.

Rotterdam Ahoy wordt volgend jaar de thuishaven van De Toppers. Omdat het EK voetbal deels in de Johan Cruijff ArenA wordt afgewerkt, kunnen Rene Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit voor het eerst sinds 2005, 47 bijna altijd uitverkochte stadions en 3 miljoen bezoekers niet in ‘de ArenA’ terecht. ‘Weet je wat?’, dachten de vier. ‘Dan gaan we toch lekker naar Rotterdam?’ Niet in het gebruikelijke voorjaar overigens. Nee, De Toppers vieren er op 22, 23, 24 en 26 december 2020 kerst, zoals ook in 2016 gebeurde ter ere van het 12,5-jarig Toppersjubileum. Net als de uitdossingen van de zangers, mag alles over de top zijn: Christmas Party of theYear 2020, ‘het ultieme winter- en kerstfeest’ en ‘een bruisend sing a long-kerstspektakel’ worden aan hun duizenden fans beloofd. De dresscode? Christmas red & snowy white uiteraard. Gerard Joling heeft naald en draad al uit de la gehaald.

Ahoy in 2016. / Floris Heuer.

Voor een open haard zitten ze, Rene, Jeroen en ‘Geer’. Overal hangen kersttakken. De vierde Topper Jan Smit heeft een tijdje rust nodig, dus hij is er in restaurant Vuur in Baarn niet bij.

Hoe is het eigenlijk om in de winter te weten dat er een voorjaar zonder De Toppers zal zijn?

Rene, die het fenomeen Toppers ooit bedacht: Ach, dan hebben we een keer wat minder te doen. Maar des te langer hebben we tijd voor de kerstshow. Best wel lekker.

Jeroen: Er verandert niet zo veel, want in 2016 vierden we kerst al eens in zes volle Ahoys. We zeiden toen nog ‘potverdikkie, was dit nou eenmalig?’ Ahoy is kleiner dan de ArenA, maar als je er met een arrenslee doorheen vliegt, is het toch ook wel immens.

Rene: Het smaakte naar meer.

Jeroen: We weten natuurlijk al heel lang dat 2020 een lastige zou worden door het EK voetbal. We waren er snel uit: vier mooie kerstconcerten geven in Rotterdam en dan op naar de zomereditie 2021 in Amsterdam.

Geer: Zie het positief, tegen de UEFA kunnen we nu eenmaal niet op.

Jeroen: Het ArenA-gras is de komende zomer heilig.

Geer: Zomer, winter, wat maakt het uit. Ik vind kerstshows te gek, prachtig zelfs. We staan wat dichter bij de mensen, dat gaat in Ahoy gemakkelijker.

Rene: De mensen komen ’s middags al kerst vieren, want er is een grote kerstmarkt. Binnen hoor, niet buiten. We zorgen er voor dat elke portemonnee terecht kan.

Jeroen: Qua grootsheid past de ArenA bij De Toppers, maar eerlijk gezegd is werken met dat geluid in Ahoy ook wel weer eens lekker.

Ahoy tijdens de vorige Christmas Party of the Year. / Floris Heuer

Grootste Meezingfeest

Verwachten jullie echt Topperspubliek?

Geer: Uiteraard, maar meer gezinnen merkten we de vorige keer.

Rene: Ja, kerst vier je met de familie. Ook bij ons.

Jeroen: Gemiddeld worden voor De Toppers vier kaarten besteld. Dat is veel. Het is ook wat hè, bijna elk jaar drie ArenA’s vol. Welke buitenlandse band doet dat nou? Geen enkele. En dan vroeg er net een journalist of dit misschien geen mooi moment was om te stoppen. Wat een gelul. We zijn al zeventien edities het Grootste Meezingfeest van het Jaar. Na zeventien stap je er ook niet uit trouwens, dat doe je bij twintig of vijfentwintig haha.

Geer: Hahahaha, zal ik alvast voor het einde gaan repeteren?

Jeroen: Ooit stoppen, prima. Maar als we eruit gaan, dan met een knal. Niet met een kerstconcert.

Geer als vliegende engel

Waarom werd kersteditie 2016 zo gaaf?

Rene: Omdat we gewoon lekker kerstliedjes zingen. We moeten er niet vreselijk moeilijk over doen hè? We zijn allemaal gek met kerst.

Geer: Omdat ik als engel door de zaal vloog. Had dat niet gemogen, dan was ik er niet bij geweest natuurlijk. Ik werd gelanceerd en zag mijn doodskist al staan, maar het geschiedde.

Rene: Wat mij betreft hadden ze wat meer buskruit mogen gebruiken.

Geer: Wooehhoooee hahahaha. Weer rustig: Maar we pakken in december weer uit. Alles wat je van ons verwacht, ga je krijgen ook.

Jeroen: Plus alles wat je niet verwacht.

Rene: Ja, daar zijn wij goed in. Elk jaar het verwachtingspatroon overtreffen.

Foto: Levin den Boer / ANP

Kerstbolus

Je treden ook Tweede Kerstdag op. Gaat de hele familie mee?

Rene: De mijne wel, net als elke kerst.

Jeroen: Die dag is er stiekem een beetje ingeslopen volgens mij. Ik dacht dat we vrij waren.

‘Toppersbaas’ Rene: Ik zal een kerstbonus regelen.

Geer: Zal wel een kerstbolus worden.

Jeroen: Krijgen we dit jaar nog een kerstpakketje, Froger?

Rene: Het jaarlijkse kerstbrood, dat is traditie. Dat weet je toch? En ik dacht aan een half flessie wijn.

Geer: Hahahahahaaaaaaaa.

Jeroen: De eerste keer heb ik dat hele brood opengemaakt. Ik vertrouwde die Froger niet. Maar inmiddels wel hoor. We kunnen goed met elkaar. We kunnen een grappie maken en elkaar lekker afzeiken. Dat doen we veelvuldig, maar in de basis is er vooral respect.

Jan Smit. / Marco de Swart | ANP

Ontvangt Jan Smit een beetje Topperssteun?

Jeroen: Nee. Weg is weg.

Geer: Wij hebben niets met zieke mensen. Whhaahaahhahaa, hoooeeeeeeeee (hoestbui).

Jeroen: Ja, natuurlijk. We zijn hecht en houden contact. Gezondheid is het allerbelangrijkste.

Rene: En we gunnen hem rust. Ik ben ook een tijdje ziek geweest. Dan heb je er geen zin in dat iedereen gaat lopen bellen om te vragen hoe het met je is. Maar het komt goed met Jan.

Beetje in Schagen rondhangen

Hoe vieren jullie Kerstmis 2019?

Geer: Gewoon bij de familie. Vanaf kerstavond, met een mannetje of vijftien. Het wordt heerlijk genieten, maar ook rustig hoor. Ik blijf een beetje in Schagen rondhangen, in de buurt van mijn moeder. Ze is inmiddels 90.

Jeroen: Ik ben ook lekker bij de familie en treed al een tijdje niet meer op tijdens kerst. ’s Morgens beginnen we met een kerstbrood van Froger.

Geer: En ’s avonds weer.

Rene: Ik zit met de hele familie twee of drie dagen in Hotel van Oranje in Noordwijk. Daar doe ik al enkele jaren een kerstshowtje en denk even niet aan de lijn.

Geer: Krijgt Jan Smit dit jaar eigenlijk drie kerstbroden? Dat verdient ie wel.