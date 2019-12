Helemaal zelf muziek leren maken? Check deze tips

Muziek luisteren en maken is een grote hobby van menig Nederlander. Dat is niet heel vreemd: van muziek wordt iedereen gelukkig. Is het zelf aan te leren?

Luister of maak je muziek waar je blij van wordt, dan lichten je hersenen letterlijk op van geluk. Veel mensen hebben de grote droom om een muziekinstrument te kunnen spelen (en dan hebben we het echt niet alleen over kinderen). Het enige ‘struikelblok’ wat hen vaak tegenhoudt, is de prijs van muzieklessen. Gelukkig zijn er vandaag de dag verschillende manieren om jezelf te leren hoe je gratis of in ieder geval voordelig muziek moet maken. Van noten lezen tot aan akkoorden leren spelen; in dit artikel geven we je enkele tips hoe je anno 2019/2020 zelf kunt leren gitaar piano spelen, zonder dat je daar de hoofdprijs voor hoeft te betalen.

Waarom jezelf muziek leren spelen?

Er zijn een aantal redenen waarom je ervoor kunt kiezen om jezelf, als een echte autodidact, om te toveren tot een ware muzikant. De meeste mensen kiezen hiervoor omdat het in ieder geval een stuk goedkoper is; muzieklessen kunnen nogal duur zijn. Je bespaart een hoop lesgeld wanneer je zelf aan de slag gaat. Daarnaast hoef je geen extra tijd vrij te maken om naar een lesschool of een particuliere leraar te gaan. Met een piano, gitaar, keyboard of ander instrument in huis kun je gewoon thuis oefenen. Dat scheelt je veel tijd. Ook kan het een prettig voordeel zijn dat je thuis zelf je tempo kunt bepalen. Je kiest zelf de nummers die je wilt leren en daarbij kies je ook zelf hoe snel je dat doet. Een nadeel hierbij kan natuurlijk wel zijn dat je tempo laag ligt of dat je soms andere prioriteiten hebt dan het leren van muziek. Je moet het dus wel écht zelf willen wanneer je besluit om thuis muziek te leren maken.

Akkoorden leren via Chordify

Wist je dat je tegenwoordig helemaal niet meer je huis uit hoeft om het één en ander te weten te komen over muziek? Er zijn namelijk verschillende websites waar je terecht kunt om de beginselen te leren. Chordify is een educatieve muziekservice die volledig online te volgen is. Het programma op de website van Chordify kun je inzetten om akkoorden te verkrijgen van liedjes op YouTube, Spotify, Deezer en meer. Deze innovatieve service helpt op die manier niet alleen getrainde muzikanten die al jaren bezig zijn: ook beginners kunnen met behulp van Chordify akkoorden voor elk nummer verkrijgen en op die manier zelf leren spelen. Op de website zijn een aantal gratis nummers te vinden; na aanmelding profiteer je van nog veel meer. Hier je bijvoorbeeld leert aan de hand van capo hints hoe je moeilijke akkoorden gemakkelijk kunt spelen. Je kunt zelf de afspeelsnelheid bepalen om op jouw tempo nummers te leren spelen. Makkelijker én leuker kan het bijna niet.

Online noten leren lezen

Ook kun je op verschillende blogs en YouTube-kanalen terecht voor het gratis leren lezen van noten. Zo heeft een muziekleraar van het Teylingen College in Zuid-Holland een kanaal opgericht waar je een paar gratis lessen noten lezen kunt vinden. De reacties onder de video zeggen al genoeg; want hoewel veel kinderen en tieners op school wel noten leren lezen, blijkt het toch altijd een moeilijk onderdeel te zijn van het beginnen met muziek. En dat terwijl het eigenlijk best meevalt, mits je de goede uitleg hebt. Daarom is het wel zo handig om aan het begin van je muzikale carrière even goed te zoeken naar de beste gratis uitleg. Er zijn enkele apps beschikbaar voor iOS en Android waarmee je binnen no time leert hoe je noten moet lezen. ClefTutor Free is bijvoorbeeld zo’n handige app, die ontwikkeld is door een muziekleraar. Hierin geeft hij uitgebreide uitleg over het systeem van het notenschrift. Bladmuziek leer je begrijpen door muziektheorie en quizzen, zodat je op een leuke manier iets kunt leren. De app is gratis om te downloaden en heeft betaalde (premium) onderdelen.

Gitaar of piano leren spelen

Wanneer je de basis voor elkaar hebt, is het tijd om écht aan de slag te gaan. Wil je bijvoorbeeld piano leren spelen, dan zijn er ook enkele gratis apps die jou daarbij kunnen helpen. Neem bijvoorbeeld de app Simply Piano, een eenvoudig opgezette app waarmee je met behulp van bekende nummers van onder andere The Beatles leert liedjes te spelen op de piano. Grand Piano is daarnaast een aanrader om op een gebruiksvriendelijke manier piano te leren spelen. Ook zijn er enkele leuke en educatieve apps waarmee je de beginselen van het gitaarspelen kunt leren. Download bijvoorbeeld de gratis app Gitaar Voor Beginners waarin je met basisakkoorden melodieën leert spelen. Met de app G-Chord leer je eenvoudig en snel akkoorden te spelen voor de gitaar. Kortom: er zijn genoeg manieren om jezelf aan te leren hoe je een instrument kunt bespelen. Dé sleutel tot succes is in ieder geval om er voldoende tijd in te steken wanneer je als autodidact aan de slag gaat.