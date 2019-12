De Top 2000-stembus gaat weer open

De Dijk brengt vandaag een nieuw album uit en start aan een nagenoeg uitverkochte tournee. Het einde lijkt nog lang niet in zicht. „Niemand van ons kan zich voorstellen dat het ooit ophoudt”, aldus zanger Huub van der Lubbe.

Daags voor de aanvang van de clubtour van De Dijk, waarbij onder meer drie keer Paradiso op het programma staat, komen de bandleden samen bij hun repetitiehok in Amsterdam. Terwijl de muzikanten met hun instrumenten sjouwen, komt Huub van der Lubbe goedgeluimd aanfietsen. Hij is in zijn nopjes, want hij kijkt uit naar de tournee en hij is apetrots op het achttiende Dijk-album Nu Of Nou. „Je hebt iedere keer de illusie dat de plaat die je nu gemaakt hebt de allerbeste is en weet je wat het grappige is?”, glundert Van der Lubbe. „Dit ís de allerbeste.” Hij is vooral bijzonder te spreken over de producties van drummer Antonie Broek. „Iedere keer als een plaat af is, vinden we ‘m te gek en zeggen we: ‘De volgende wordt nog beter! We weten nu hoe het moet.’ Nu zeggen we dat niet. Nu zeg ik: ‘Dit is hoe het moet! Dit is hoe we zijn op ons best.”

Niet eens een mobieltje