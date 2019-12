De Kast maakt nieuwe versie 'In Nije Dei' met Kalvijn

De Friese popgroep De Kast vierde zaterdagavond het 30-jarig jubileum in Amsterdam. Hun grote hit In Nije Dei werd met YouTuber Kalvijn in een hipper jasje gestoken.

Een samenwerking met een Groninger. Zanger Syb van der Ploeg kan er wel om lachen. „Ja, wie had dat gedacht”, zegt hij een uur voor de show in zijn kleedkamer in de concertzaal AFAS Live. Een locatie die veel betekent voor de band, want in 1998 was De Kast de eerste Nederlandstalige band die deze concerthal (toen nog HMH) uitverkocht.

Nieuwe versie

Van der Ploeg, zijn krullen zoals altijd keurig in model, heeft voor dit jubileumconcert alles uit de kast gehaald. Zoals een samenwerking met de 23-jarige Kalvijn (1,2 miljoen volgers op YouTube). „We kregen het idee om een nieuwe versie te maken van ons nummer In Nije Dei (vertaling: een nieuwe dag) en dachten: wie kan dat nu eens doen.” Via het management viel de naam Kalvijn. „Ik wist toen niet meteen wie bedoeld werd”, geeft de zanger toe. „De dochters van Sytse (Broersma, de basgitarist) zeiden: Dat is vet, dat moeten jullie doen. Kalvijn heeft een nieuwe versie gemaakt en die was heel goed.”

Kalvijn (echte naam Kelvin Boerma) vond het op zijn beurt een eer dat hij werd gevraagd. „Het is een match die je niet zou verwachten en daarom triggerde het me.” Spannend vindt hij het vlak voor de show allerminst. „Ik heb weleens voor hetere vuren gestaan”, glimlacht hij. Dat hij er een titelsong van De Kast ingooit is toeval. „In Nije Dei kende ik, maar verder… Ach, ik was nog niet eens geboren toen ze begonnen.” Tot vanavond had hij De Kast nog nooit ontmoet, maar de digitale klik was goed genoeg om een samenwerking aan te gaan.

Verzoening

Het (voor het grootste deel Friese) publiek gaat uit zijn dak bij nummers als Hart van mijn gevoel, Blindelings en Een teken van leven. Maar ook de nieuwe versie van In Nije Dei valt goed in de smaak. Kalvijn zingt en rapt (in het Nederlands) de vernieuwde coupletten, Van der Ploeg zingt de refreinen (in het Fries).

/ Hoogvorstmedia

Kalvijn wil het komende jaar meer muziek uitbrengen. „YouTube is mijn eigen habitat en muziek maken is iets nieuws. Dat triggert.” Hij lacht even. „En misschien kan ik met deze nieuwe versie eindelijk verzoening brengen tussen de Friezen en Groningers.”

Kalvijn en De Kast brachten de nieuwe versie van In Nije Dei zaterdagavond ten gehore in een vol AFAS Live. / Hoogvorstmedia

In Nije Dei is vanaf donderdag 16.00 uur beschikbaar op onder meer Spotify.