Metalfans opgelet: Iron Maiden komt naar Nederland

„Run to the hills, run for your lives!" Of eigenlijk naar Weert, want daar geeft de Engelse band Iron Maiden op 9 juli een concert tijdens hun Europese Legacy of the Beast-tour.

De band neemt Alter Bridge en Airbourne mee. Wil je een kaartje bemachtigen? De reguliere verkoop start op donderdag 14 november om 10.00 uur.

Tour vol hits

In de tour, waarmee de band inmiddels al 39 landen heeft bezocht, worden de grote hits gespeeld. De laatste keer dat Iron Maiden in Nederland optrad, was in juli 2018 in Gelredome. Twee jaar daarvoor werd vastgelegd hoe de band met het eigen vliegtuig aankwam in Nederland. Bestuurd door zanger Bruce Dickinson, die ook piloot is.

De aankomst van de band in Nederland in 2016. / ANP

Al sinds 1975

De iconische band staat naast de muziek en het zelfs 'trendsettende' artwork - waarmee grote modeketens een paar jaar geleden massaal aan de haal gingen - mede bekend om de spectaculaire liveoptredens. Iron Maiden bestaat al sinds 1975. Bandleider en bassist Steve Harris is de enige die al sinds de oprichting in de band speelt. The Number of the Beast, Fear of the Dark en The Trooper zijn enkele bekende nummers.