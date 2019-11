Er is niks fake aan Clouseau

Dertig jaar na de doorbraak is Clouseau nog altijd de meest succesvolle groep van België. „Wij zijn geen hippe band”, concludeert zanger Koen Wauters desondanks.

Het dertiende Nederlandstalige album van de broers Koen en Kris Wauters heet Tweesprong, vernoemd naar een van de nummers op de plaat. „Het is een van de songs op dit album die echt heel goed is, samen met de dertien andere songs”, grapt Kris, die samen met Koen aan een tafel zit in een pittoresk hotel in ‘t Gooi.

Verliezen in een situatie

„De meeste songs gaan over de liefde. Veel over mooie liefde, maar ook de pijnlijke liefde. We vonden Tweesprong daarom een mooie titel. Tweesprong is ook twijfel.” Koen knikt instemmend. „En Spreidstand klinkt ook niet zo goed”, vult hij aan. Zoals gezegd is liefde wederom een dankbare onderwerpkeuze. „Je moet je voelsprieten recht hebben staan en ervoor openstaan wat je in je omgeving ziet en bij je eigen voelt”, zegt Koen over het schrijven van liefdesliedjes. „Als je iets voelt, kun je dat uitdiepen. Je moet jezelf durven verliezen in een situatie.”

„Het hoeft niet allemaal echt te zijn”, vervolgt de zanger. „Stel je voor dit gebeurt; wat zou je voelen en wat zou er kunnen gebeuren? Als je gaat graven, kom je uiteindelijk wel ergens uit.” Het gaat om eerlijkheid, aldus Kris. „Het hoeft niet de waarheid te zijn, maar je moet wel eerlijk zijn. Er is al een miljard keer over de liefde gezongen, maar je moet een originele insteek vinden. Nobelprijs bijvoorbeeld, dat Stefaan Fernande destijds schreef. Dat was woordtechnisch gezien een mooie vondst. Dit album gaat over waarachtigheid; er staat niks op wat enigszins gefaket is.” Koen: „Ik kan alleen maar schrijven over iets als het gebeurd is of aan het gebeuren is. Ik moet dat op het moment zo voelen of gezien hebben of zo. Nummers als Afscheid Van Een Vriend en Passie zijn niet louter ontsproten uit veel verbeelding. Er zit wel een stukje verbeelding bij, maar de basis is om de waarheid dicht bij jezelf te houden.”

Clouseau. / Filip van Roe

Een van de nummers waar wel de nodige verbeelding bij om de hoek kwam kijken op het nieuwe album, is California, over de muzikante Emma, die worstelt met succes en er uiteindelijk aan onderdoor gaat. „Je leest de krant en ziet dat jonge mensen in de muziekindustrie verloren lopen en ontwenningskuren ondergaan”, vertelt Kris. „Je ziet dat de Ariana Grandes van deze wereld zichzelf verliezen in de tijd waarin ze leven, door socialmedia en de platenbusiness. Op het moment dat wij zo’n liedje schrijven, is dat echt. Wij zien die Emma ook en we zien wat ermee gebeurt. Het grappige is, in een eerdere versie van het lied liep het goed af: ze nam en overdosis en kwam er doorheen. Ze snapte wat er gebeurd was, gooide haar leven over een andere boeg, ging muziek studeren en inspireerde mensen om het op de juiste manier te doen.”

She goes na-na-na

Uiteindelijk was het de Vlaamse coryfee Bart Peeters die bepalend was voor hoe Emma aan haar noodlottige einde kwam. „We zaten bij mij thuis met onze goede vriend Bart Peeters en de demo voor California kwam voorbij. Hij vond het een fantastisch nummer, maar hij zei: ‘Weet je wat ik spijtig vind? Het zou veel straffer zijn, mocht dat niet goed eindigen.’” Volgens Koen vond zijn landgenoot dat ‘een gemiste kans’. „‘Je moet haar laten gaan’, zei hij.” In de eerste versie van de tekst liep het overigens ook al slecht met haar af, onthult Kris. „Ik dacht: ‘Het is voor Clouseau, laat ik het een draai geven zodat het iets hoopvols krijgt.’ Ik dacht dat dat waarde had, maar toen Bart dat gezegd had, dacht ik: ‘Fuck it! Nee, laten we het op deze plaat anders doen.’ Het komt dus eigenlijk door Bart Peeters dat het slecht afloopt.”

In hun dertig jaar ervaring als popsterren zijn de broers Wauters een dergelijke situatie nooit zelf onder ogen gekomen. Toch zien ook zij de gevaren van plotselinge roem. „We hebben Idool (Vlaamse versie van Idols, red.) samen gepresenteerd en bij The Voice Of Vlaanderen ben ik coach”, vertelt Koen. „De mensen die eruit komen, hebben een chauffeur, een stylist en een manager. Zo zijn ze het gewoon. Het sleuren met materiaal, een bestelwagen volladen en zelf alles opstellen hebben ze niet meegemaakt. Dat is zonde, want het maakt wat je bent. Ik zeg niet dat vroeger alles beter was, want het kan perfect nu zoals het gaat, maar het moet wel om de juiste redenen zijn. Het moet met passie zijn en vanuit je hart. Wie zijn wij dan om dat af te schieten?”

In het voorjaar van 2020 treedt Clouseau op in Utrecht, Nijmegen, Groningen, Amsterdam en Tilburg.