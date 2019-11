Borsato in rijtje met Bieber en Sheeran

Marco Borsato’s prijzenkast wordt weer wat voller, nu zijn reeks concerten in De Kuip is uitgeroepen tot populairste event 2019.

Na vijftien jaar keerde de muzikant dit voorjaar in het Rotterdamse stadion terug en leverde qua podium, licht en show geen half werk. Het leverde Borsato woensdag de publieksprijs Ticket of The Year Award van Ticketmaster op. Hij is de eerste Nederlandse artiest die de prijs wint, na Justin Bieber (2016, GelreDome) en Ed Sheeran (2017, Ziggo Dome en 2018, Johan Cruijff ArenA).

P!NK wereldwijd gekozen

Borsato eindigde qua populairste event voor P!NK (Johan Cruijff ArenA), Shawn Mendes (Ziggo Dome), nogmaals P!NK (Malieveld Den Haag) en Ariana Grande (Ziggo Dome). Bij de wereldwijde verkiezing won de tournee van P!NK wel, voor Metallica en de Koreaanse boyband BTS.

„Wow, dat is weer even een mooie verrassing”, vertelt de man die De Kuip vijf keer uitverkocht, kort na de ontvangst van de Award aan Metro.

Past hij nog op je schoorsteenmantel?

„Ja hoor, maar ik zet hem er sowieso op. Er is gestemd door de fans, dat maakt me trots.”

Aansluiting met jongeren lastig

Het was ook niet niks, die reeks in Rotterdam.

„Ja, dit was wel mijn meest ambitieuze project in mijn dertigjarige carrière. Dit omdat ik bij de concerten drie generaties probeerde samen te brengen. Het is voor mij na al die jaren best lastig om bij de jonge generatie aansluiting te vinden. Maar het is gelukt, onder meer door in De Kuip op te treden met Armin van Buuren en Davina Michelle en met hun een single uit te brengen die op nummer 1 kwam. Bovendien was in het stadion op muziekgebied al lang niets gebeurd. Het bloeide weer.”

Marco Borsato woensdag kort voor de uitreiking.

Jij bent nog altijd oprecht blij me een prijs hè?

„Ja luister eens, publiek gaat niet naar concerten waar ze niet naartoe willen. Ik kan marketing bedrijven en pluggen wat ik wil, maar ze moeten wel voor mijn concert kiezen. Dat ze komen en voor deze award stemmen, vind ik een ongelooflijk compliment. En dat na dertig jaar! Sterker, ze hebben bij deze verkiezing op de vraag ‘welk concert wil je in 2020 zien’ geantwoord: Doe mij maar een concert van Marco. Daar kán en mág ik niet luchtig over doen.”

Feest 30-jarige carrière

Op je site-agenda is voor 2020 alleen de Borsato Barbecue met je talenten uit The Voice op 5 september te vinden. Is er niets om in 2020 naar uit te kijken?

„Hahahaha. 2020 is in Nederland een jaar vol evenementen, maar ik zit ook dertig jaar in het vak. Dat gaan we niet ongemerkt voorbij laten gaan. De manier waarop, daar zijn we nog mee bezig. Ik kies een moment voor de bekendmaking, want ik wil nu niet iets communiceren wat ik later moet intrekken. Maar dat ik volgend jaar iets ga vieren, dat is zeker. En groots ook.”

Wie wil je zien?

De categorie ‘welke artiest hopen de Nederlandse stemmers te zien in 2020?’, waarover Marco Borsato het heeft, kent de volgende top 5: