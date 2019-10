The Beatles nog altijd op nummer 1

Vijftig jaar na het verschijnen van het album Abbey Road stevenen The Beatles op de eerste plek van de Album Top 100 af met een heruitgave van die plaat. Wat maakt dit album nog altijd zo geliefd?

In 1969 zaten Paul McCartney, John Lennon, George Harrison en Ringo Starr voor het laatst met zijn vieren in de Abbey Road Studio, gelegen aan de gelijknamige weg in het noorden van Londen. Op het zebrapad voor de befaamde platenstudio werd op 8 augustus van dat jaar de iconische hoesfoto geschoten door Lennons vriend Iain Macmillan. Het album zelf werd vernoemd naar de locatie waar de Fab Four in de jaren ’60 zoveel van hun tijd doorbrachten. Een jaar later verscheen nog wel de plaat Let It Be, waarop de Amerikaanse producer Phil Spector oudere opnames onder handen nam, maar Abbey Road was het laatste echte studioproject van The Beatles. De nieuwe heruitgave van Abbey Road bevat een gloednieuwe mix van Giles Martin, zoon van Beatles-producer George Martin.

Streaming vs verkoop

Dat The Beatles nog steeds geliefd zijn, blijkt uit de verkoopcijfers: in de tussenstand van de albumlijst van marktonderzoekinstituut GfK lijkt Abbey Road vrijdag met geruime voorsprong op nummer 1 binnen te komen, gevolgd door het vorige week verschenen debuutalbum van Suzan & Freek. Dennis van Tetering van Universal Music, de platenfirma die Abbey Road uitbrengt, nuanceert de voorsprong op Suzan & Freek. „Bij The Beatles moet je het vooral hebben van fysiek product en de meeste mensen kopen cd’s en platen in het weekend”, zo stelt hij. Streaming telt echter ook mee in de totstandkoming van de lijst. „Beatles is niet de nummer 1 streaming-act. Dat is wel aan het verschuiven, nu ouderen ook streaming omarmen, maar verzamelen is bij The Beatles belangrijker dan bij een Suzan & Freek.”

Hoe kan het dat een album van een halve eeuw oud in 2019 nog in de running is voor een nummer 1-positie? „Je mikt op een wat oudere doelgroep die graag meer wil betalen voor een goed product, wat bij jongeren op besteedbaar inkomen alleen al lastiger is”, aldus Van Tetering. „Het gaat vooral om geluidskwaliteit, wat je heel erg benadrukt in fysieke formats. Het is ook een hebbeding, zeker de luxe box met het boek erbij. Bij The Beatles heb je te maken met een hele club verzamelaars.” Beatles-albums blijven sowieso bestsellers. „De fysieke markt kun je op twee manieren meten; je kunt kijken naar de units die je verkoopt en naar de waarde. Vorig jaar was The White Album (Beatles-album uit 1968, red), dat in november uitgekomen is, in waarde gemeten onze belangrijkste release. In aantallen was het Kinderen Voor Kinderen, maar die heeft een lagere kassaprijs. Een heruitgave van The Beatles is een duurder product.”

Technisch onmogelijk

Diederik Nomden treedt zaterdag met de succesvolle Beatles-tributeband The Analogues op in een uitverkochte Ziggo Dome, waar Abbey Road live vertolkt wordt – iets dat The Beatles nooit gedaan hebben. „Het was technisch onmogelijk toen. Dan hadden ze met vijftig man op tournee moeten gaan”, schetst de muzikant. „Of ze hadden zoals Queen of 10cc met tape moeten meespelen. Ze zijn in wezen in 1966 al gestopt met spelen, omdat ze zichzelf niet meer hoorden.” Het lukt zelfs Paul McCartney niet om zijn eigen nummers zo goed na te spelen als The Analogues dat doen. „Je moet vanaf bron goed zitten met de juiste gitaren, de juiste versterkers, de juiste effecten en je moet als The Beatles spelen. Je kunt wel vijf noten spelen, maar met welk gevoel? Een beetje lui of juist heel hitsig?”

De succesvolle Beatles-tributeband The Analogues is zaterdagavond te zien in de Ziggo Dome. /Daniel Burdett

Afgelopen vrijdag opende Leo Blokhuis de Beatles pop-up store op Utrecht Centraal. „Bij The Beatles paste het”, zegt Van Tetering. „Het artwork is mooi te vertalen naar een winkel en bij The Beatles heb je genoeg gekkigheid om de winkel mee te vullen.” Het is voor het eerst dat Universal zoiets uitprobeert. „We hadden het nooit eerder gedaan, dus als er een moment was om het een te keer proberen was het nu wel.” De klandizie is behoorlijk divers. „Het zwaartepunt ligt bij mannelijke veertigplussers, maar je ziet daarbuiten ook een jongetje van vier die grote fan is van The Beatles, allochtone meisjes die op de foto gaan met het zebrapad, pubers; alles loopt de winkel binnen.” Nomden begrijpt dat volledig. „The Beatles overstijgen alles.”

Niet op de lijst

De voorloper van de huidige Album Top 100 van GfK werd pas drie maanden voor het verschijnen van Abbey Road opgericht, op 28 juni 1969. Deze LP Top 10 werd samengesteld door de NOS voor Hilversum 3 (het huidige NPO 3FM). Als zondanig hebben slechts twee Beatles-albums op nummer 1 gestaan in Nederland: Abbey Road (1969) en Let It Be (1970).

Werelderfgoed

Het zebrapad waarop The Beatles zich op 8 augustus 1969 lieten fotograferen is deze zomer op de werelderfgoed geplaatst. Fotograaf Iain Macmillan had destijds slechts tien minuten tijd om de foto te maken. Hij overleed in 2006.

The Analogues staat op 11 september 2020 opnieuw in de Ziggo Dome. De kaartverkoop voor de extra show op 12 september start vandaag.