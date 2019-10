Martin Garrix niet langer meer populairste dj ter wereld

Na jaren te hebben opgetreden met liedjes van anderen, brengt het duo Suzan & Freek het album Gedeeld Door Ons uit. „Het voelt als onze muziekbaby”, aldus Freek Rikkerink.

Het Achterhoekse koppel wist online een aanzienlijke fanschare voor zich te winnen met akoestische covers van The Chainsmokers, Is Ook Schitterend!, Dua Lipa en Lost Frequencies. Pas met het verschijnen van de zelfgeschreven songs Als Het Avond Is en Blauwe Dag wisten Rikkerink en zijn wederhelft Suzan Stortelder ook radio-luisterend Nederland voor zich te winnen. Samen met nog acht andere nummers zijn de hits te vinden op het debuutalbum Gedeeld Door Ons. „Mensen vroegen ons toen we nog die covers deden of we ook eigen nummers hadden, maar we waren nog aan het ontdekken wat we leuk vonden, wat we zelf wilden en wat onze muziekstijl was”, zegt Suzan.

„We dachten: laten we gewoon een eigen liedje maken, we zien wel. We kunnen het altijd nog weggooien.” Dat eerste liedje dat de twee zelf schreven, was Als Het Avond Is. „We wilden nog niet op onze social media delen dat we ermee bezig waren, want dan zit je ergens aan vast”, vult Freek aan. „Als het goed voelt, brengen we het uit en anders stoppen we het in een la en luisteren we er nooit meer naar. Toen hadden we Als Het Avond Is gemaakt en dachten we dat we dit misschien eens moesten uitbrengen. Zo geschiedde.” Enige twijfel was er wel. „We wisten zelf nog niet of het wel goed was”, bekent Suzan. „We moesten vooral kijken of we het zelf leuk vonden. We hebben het een paar weken weggelegd en toen vonden we dat nog steeds.”