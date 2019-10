De Dijk weet nu écht hoe het moet 

De Dijk brengt vandaag een nieuw album uit en start aan een nagenoeg uitverkochte tournee. Het einde lijkt nog lang niet in zicht. „Niemand van ons kan zich voorstellen dat het ooit ophoudt”, aldus zanger Huub van der Lubbe.

Daags voor de aanvang van de clubtour van De Dijk, waarbij onder meer drie keer Paradiso op het programma staat, komen de bandleden samen bij hun repetitiehok in Amsterdam. Terwijl de muzikanten met hun instrumenten sjouwen, komt Huub van der Lubbe goedgeluimd aanfietsen. Hij is in zijn nopjes, want hij kijkt uit naar de tournee en hij is apetrots op het achttiende Dijk-album Nu Of Nou. „Je hebt iedere keer de illusie dat de plaat die je nu gemaakt hebt de allerbeste is en weet je wat het grappige is?”, glundert Van der Lubbe. „Dit ís de allerbeste.” Hij is vooral bijzonder te spreken over de producties van drummer Antonie Broek. „Iedere keer als een plaat af is, vinden we ‘m te gek en zeggen we: ‘De volgende wordt nog beter! We weten nu hoe het moet.’ Nu zeggen we dat niet. Nu zeg ik: ‘Dit is hoe het moet! Dit is hoe we zijn op ons best.”

Niet eens een mobieltje

Nu Of Nou verschijnt bij het hiphoplabel Top Notch van Kees de Koning, waarbij ook rappers als Lil Kleine, Sevn Alias, Frenna en Broederliefde hun muziek uitbrengen. „We kennen Kees al heel lang, want bij was bij de vorige platen ook al betrokken. Toen werkte hij deels nog voor Universal. Norbert Plantinga (voormalig managing director, red.) ging weg en wij hadden al twintig jaar geleden ons lot contractueel aan hem verbonden. We hebben altijd gezegd: ‘Als Norbert weggaat, worden onze overeenkomsten met Universal nietig.’ Maar we zijn op de best mogelijke manier uit elkaar gegaan. Sterker nog: het was hun eigen idee. Ze zeiden, toen Norbert weg was: ‘We zijn al zolang met elkaar bezig, we kunnen niks nieuws meer voor jullie betekenen. Waarom proberen jullie het niet bij Top Notch?’ Het leek ons ook wel leuk om met wat nieuwe mensen in zee te gaan.”

Van der Lubbe is enthousiast over de expertise bij Top Notch. „Qua PR en marketing zijn ze erg goed en ze weten heel veel van socialmedia. Daar weten wij helemaal niks van. Ik heb niet eens een mobieltje, kun je nagaan.” De zanger moet er niet aan denken dat zelf te moeten doen. „Van al die moderne dingen hebben we de ballen verstand, dus dat kun je dan beter overlaten aan mensen die dat wel hebben. Wij willen wel gewoon een cd en een vinyl; iets om in je handen te hebben. Ik ben nog zo van: als ik het niet in mijn handen kan hebben, geloof ik er niks van.” Hij vindt het interessant om bij een platenfirma te zitten die een jonge garde aan artiesten zoveel ruimte geeft. „Voor zover ik kan inschatten, is de filosofie bij Top Notch in de eerste plaats om eigenwijze, mooie en waanzinnige muziek uit te brengen, dus dan is het een hele eer om erbij te zitten.”

Rijping

De frontman van De Dijk herkent zich in de passie van zijn jongere collega’s, al vindt hij dat zijn eigen muziek beter wordt met de jaren. „We hebben lang en secuur aan Nu Of Nou gewerkt en ik vind dat je dat terughoort. Deze nummers maak je niet als je vier-, vijfentwintig bent. De rijping van de jaren is er overheen gegaan. Hetzelfde als met wijn. De nummers hebben even gelegen en zijn nu mooi op smaak.” Hij vindt het fijn dat hij de tijd kan nemen voor zijn liedjes. Vandaar dat het ook vijf jaar geduurd heeft eer er weer een plaat met nieuw werk van De Dijk was. „In het begin zit je heel anders in elkaar hormonaal. Dan ben je veel te onstuimig om rust te nemen en de nummers op te nemen zoals we nu doen. Maar we zijn dan ook al bijna veertig jaar bezig met deze band.”

Alles wat Van der Lubbe bezighoudt, heeft hij wel eens bezongen en vaak zelfs meerdere keren, geeft hij ruiterlijk toe. „Sommige liedjes heb ik vaker gemaakt. Misschien staan er op elke plaat wel één of twee van. De wereld staat niet stil en ik ook niet, dus je denkt er ook weer anders over na of de problemen in de wereld doen zich anders voor. Je blijft je afvragen wat dan de oplossing is. Zo is Laat Het Gaan een soort vervolg van Mag Het Licht Uit, bedenk ik me nu. De thematiek is dezelfde. Daarin zeg ik ook tegen mijn meisje: ‘Nu even niks, het is te veel. In Laat Het Gaan zeg ik het tegen mezelf. Als je gaat slapen, ga dan maar gewoon slapen en dan zien we morgen maar weer verder.”