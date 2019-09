Suzan & Freek verbaasd over plotseling succes

Na jaren te hebben opgetreden met liedjes van anderen, brengt het duo Suzan & Freek het album Gedeeld Door Ons uit. „Het voelt als onze muziekbaby”, aldus Freek Rikkerink.

Het Achterhoekse koppel wist online een aanzienlijke fanschare voor zich te winnen met akoestische covers van The Chainsmokers, Is Ook Schitterend!, Dua Lipa en Lost Frequencies. Pas met het verschijnen van de zelfgeschreven songs Als Het Avond Is en Blauwe Dag wisten Rikkerink en zijn wederhelft Suzan Stortelder ook radio-luisterend Nederland voor zich te winnen. Samen met nog acht andere nummers zijn de hits te vinden op het debuutalbum Gedeeld Door Ons. „Mensen vroegen ons toen we nog die covers deden of we ook eigen nummers hadden, maar we waren nog aan het ontdekken wat we leuk vonden, wat we zelf wilden en wat onze muziekstijl was”, zegt Suzan.

„We dachten: laten we gewoon een eigen liedje maken, we zien wel. We kunnen het altijd nog weggooien.” Dat eerste liedje dat de twee zelf schreven, was Als Het Avond Is. „We wilden nog niet op onze social media delen dat we ermee bezig waren, want dan zit je ergens aan vast”, vult Freek aan. „Als het goed voelt, brengen we het uit en anders stoppen we het in een la en luisteren we er nooit meer naar. Toen hadden we Als Het Avond Is gemaakt en dachten we dat we dit misschien eens moesten uitbrengen. Zo geschiedde.” Enige twijfel was er wel. „We wisten zelf nog niet of het wel goed was”, bekent Suzan. „We moesten vooral kijken of we het zelf leuk vonden. We hebben het een paar weken weggelegd en toen vonden we dat nog steeds.”

Als Het Avond Is werd in een middagje geschreven, maar volgens Freek ging dat niet bij alle nummers zo vlug. „Soms gingen we de volgende dag verder en hadden we zes verschillende versies. Vaak was de eerste dan toch de beste.” Geregeld eindigde een liedje toch in de prullenbak. „Als je er heel veel aan gaat knutselen, dan is het er nog niet”, vindt Suzan. „Anders ga je er niet aan knutselen. Vaak wordt het van knutselen ook niet beter. Op het moment dat je iets schrijft, kun je het beste de essentie van wat je wil zeggen vangen. Dat kun je daarna niet terughalen.”

Naakt en kwetsbaar

De liedjes op Gedeeld Door Ons ontstonden vooral naar aanleiding van de vele gesprekken die Freek en Suzan thuis voerden. „Schrijven is een heel eerlijk proces; je voelt je heel naakt en kwetsbaar”, legt Freek uit. „Je moet wel een beetje over je gevoelens kunnen praten”, erkent Suzan. „Soms is er een sessie dat je in huilen uitbarst. Dan denk je daarna: zo, dat is dat er ook weer uit.” De onderwerpkeuze ontstaat spontaan, volgens Freek. „We zijn niet op zoek naar overeenkomsten, we schrijven gewoon over wat er bij ons allebei leeft.”

Suzan & Freek

Toch zijn de twee het lang niet altijd met elkaar eens. „Mannen en vrouwen gaan vaak anders om met bepaalde situaties, dus dan is het wel goed om het erover te hebben”, vertelt Suzan. „Daar kom je achter als je een tekst maakt: ‘Grappig, dat zou ik helemaal niet zo voelen of zeggen.’ Zo schiet je elkaars zinnetjes soms af.” Een goed voorbeeld daarvan is Als Het Avond Is. „Als je het heel specifiek maakt, ‘ik zat hier en had een roze sjaal om en dacht hieraan’, dan gaat niemand zich er meer in herkennen. Als je samenwerkt, schraap je de kantjes eraf die er niet toedoen. Een fijne bijkomstigheid is dat andere mensen zich er dan ook in herkennen.”

Ontslag

Met het plotselinge succes besloten beiden hun baan op te zeggen. Freek werkte bij een platenmaatschappij en Suzan was binnenhuisarchitect. „Ik zou uit mezelf nooit een podium zijn opgaan”, lacht ze. „Wat wel even wennen is, is de aandacht die iedereen voor je heeft. Ook dat je met veel mensen moet samenwerken. Dat vond ik moeilijk, om dingen uit handen te geven. We hebben het altijd met zijn tweeën gedaan, dus ik dacht: waar bemoeit iedereen zich mee? Nu ben ik er heel blij mee.”

„We hoeven niet bekend te worden, we willen echt focussen op de muziek. Sommige anderen vinden veel leuk, die willen misschien ook presenteren, maar het scheelt dat wij dat niet willen en ook helemaal niet kunnen.” De twee denken dat de intense samenwerking geen negatieve invloed heeft op hun relatie. „We hebben het gevoel dat we elkaar nog steeds dingen te vertellen hebben, want overdag er zijn altijd andere mensen bij”, zegt Suzan. „We leggen om 20.00 uur ‘s avonds onze telefoons weg”, licht Freek toe. „Als je nog iets wil vertellen over muziek, schrijf het dan maar op en bespreken we het morgen.” Suzan interrumpeert: „Dat mislukt af en toe wel. Het scheelt dat het zo leuk is.”

De clubtour van Suzan & Freek start op 2 april 2020. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor de theatertournee dit najaar.