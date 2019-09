Rob de Nijs heeft Parkinson, stopt met optreden

The King of Rock and Roll is vrijdag 16 augustus precies 42 jaar dood. Hij werd 42 jaar oud, dus is het een bijzondere dag voor fans van de nog altijd wereldberoemde artiest. Metro zet een aantal interessante feiten en cijfers over Elvis op een rijtje om een van de bekendste figuren uit de twintigste eeuw te eren.

Meest succesvolle soloartiest

Elvis Presley is nog altijd dé soloartiest die het best verkocht in de historie van popmuziek. Hij verkocht meer dan 600 miljoen (!) platen. Hij staat daarbij niet helemaal bovenaan de lijst van bestverkochte muziek ooit: daarin hebben The Beatles hem nog ingehaald en moet hij het doen met een tweede plek.