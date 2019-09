Rapper Snelle vereerd door samenwerking Marco Borsato 

Exact vijftien jaar na de nummer 1-hit Wat Zou Je Doen met Ali B werkt Marco Borsato opnieuw samen met een rapper, ditmaal Snelle. „Ik vind het leuk om jong talent een kans te geven”, aldus de 52-jarige zanger.

Marco Borsato werkte eerder al met Ali B. /Wouter van de Linde

Lippenstift

Vrijdag verschijnt het nummer Lippenstift, een samenwerking tussen Borsato, diens vaste componist en producer John Ewbank en rapper Snelle. „Ik begon lukraak wat te schrijven, zeker omdat we plannen hadden om een aantal samenwerkingen te doen”, ligt Ewbank toe. „Hoe Het Danst met Armin van Buuren en Davina was de eerste daarvan. In navolging daarvan zochten naar iets dat net iets anders was; iemand die zou rappen en zingen in combinatie met Marco zijn stem.”

De keuze viel op Snelle, die afgelopen zomer een nummer 1-hit scoorde met Reünie. Hij vond het een ‘enorme eer’ om gevraagd te worden door Borsato en Ewbank. „Toen ik dat hoorde, dacht ik natuurlijk meteen: ‘Jaaaa!’ Dat vond ik wel heel vet.”

„Het voelde heel goed, alleen ben ik vrij zakelijk, dus ik wilde wel eerst het liedje horen waar ze mee bezig waren”, vervolgt Snelle. „Zo ben ik ook wel weer. Toen hoorde ik het liedje en dacht ik: ‘Wat een dijk van een plaat!’ De rapper vertelt dat het idee voor het nummer pas drie weken geleden is ontstaan.

„Ik werd gebeld door John en we zaten letterlijk de volgende dag om 10.00 uur rond de tafel.” Borsato is blij met het resultaat. „Het grappige is dat we iedere keer de aansluiting vinden met het geluid van nu, zonder een knieval te doen. Het is nog steeds Marco en ook nog steeds Snelle. Het wordt nergens een compromis.”

Matcht Marco met de hiphopscene? Snelle weet het wel zeker! /Wouter van de Linde

Waardering

Binnen de hiphopscene is er veel waardering voor Borsato, stelt Snelle. „Ik denk dat heel hiphop-Nederland megaveel respect heeft voor Marco en terecht ook.” Borsato ervaart dat ook zo. „Ik voel in de urbanscene ontzettend veel respect en waardering, meer dan ik verwacht had. De rappers die ik spreek, zeggen dat ze zijn opgegroeid met mijn muziek, of het nu Hef is, Lil Kleine of nu Snelle. En het begon bij Ali B. In het begin dacht ik dat ‘ie me in de maling nam, maar serieus: hij kende alles.”

Volgens Snelle ben je als rapper niet minder cool als je met een succesvolle artiest een track maakt. „Voor hiphop is het een enorme bevestiging dat de ‘oude’ garde nu ook met rappers wil werken.”

In Lippenstift wordt het verhaal verteld over een vrouw die een affaire aangaat. „Het gaat over een vriendin behoeden voor een teleurstelling”, legt Borsato uit. „We zeggen niet: ‘Foei, dat mag je niet doen!’ Het is meer dat je zegt: ‘Pas op jezelf.’ Hoewel Borsato zegt er geen ervaring mee te hebben, erkent hij wel dat hij zulke situaties om zich heen steeds vaker ziet. „Het zijn thema’s die je verderop in je leven veel meer tegenkomt. Het heeft te maken met in welke fase van je leven zit je en dat zijn vraagstukken die je dan tegenkomt.”

De 23-jarige Snelle heeft er eveneens nooit mee te maken gehad. „Ik moet eerlijk bekennen dat ik die situatie nog niet meegemaakt heb, maar ik kon me wel heel goed inleven.” Borsato: „Je hoeft dat niet per definitie zelf te hebben ondergaan om het te snappen.”

John Ewbank produceerde al vele succesvolle hits en het Koningslied /Wouter van de Linde

Verandering

Wat ook opvallend is aan de release, is dat songschrijver en producer John Ewbank ditmaal als artiest op de voorkant van de hoes vermeld staat. „Wat is een artiest?”, vraagt Ewbank. „Martin Garrix en Mark Ronson zingen ook niet, die draaien en produceren. Ik schrijf en produceer, dus ik zei tegen de platenmaatschappij: ‘Is het niet tijd voor verandering?’ Het is tegenwoordig best veel voorkomend dat er vier á vijf man op de hoes prijken en dat mensen op de achtergrond iets meer naar voren komen. Omdat dit een gezamenlijk project is, leek ons dit wel een geschikt moment om dat subtiel te doen.”

De samenwerkingen met Armin van Buuren, Davina Michelle en Snelle zijn onderdeel van en nieuw project van Ewbank en Borsato. „Ik wilde zelf een plaat maken vol met samenwerkingen en Marco sloeg daar direct op aan”, aldus de producer. Ewbank noch Borsato willen verder iets loslaten over dat aanstaande album. „Je gaat de komende periode meer samenwerkingen zien, maar dat ga ik niet nog verklappen.” Gaat het dan vooral om duetten met jong talent? „Het hoeft niet per se. Alles is mogelijk.”