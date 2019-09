Hoe Ilse DeLanges held ‘gewoon’ werd

Het is beter je helden niet te ontmoeten, is een bekende opvatting. Ilse DeLange deed het toch en niet zonder succes.

T-Bone Burnett heet hij, de held van Ilse DeLange. Amerikaans muzikant, songwriter, maar bovenal een markante producer (hij houdt niet van optreden) en winnaar van dertien Grammy Awards. Twee van zijn albums draaide Ilse DeLange letterlijk grijs en gebruikte ze als referentie. „Als ik duidelijk wilde maken hoe iets moest klinken, dan noemde ik die.” Deze man zou toch eigenlijk haar nieuwe en vrijdag te verschijnen album Gravel & Dust produceren, een americana-album in de lijn van World of Hurt van 21 jaar geleden. Maar ja, je held ontmoeten is er ook een verliezen. Dan is hij opeens ‘een bekende’. Een vriend en producer introduceerde haar bij dé held en na een lange en enthousiaste mail zat ze in de VS met T-Bone Burnett aan de koffie. Hij rustig, Ilse DeLange nerveus en hyper als de pest.

T-Bone Burnett. / George Frey | EPA

Heel benaderbaar

„Maar ik kan de stelregel over die helden gelukkig ontkrachten”, zegt ze in de zon op het terras van de Wisseloord Studio’s in Hilversum. „Ik vind het wel fijn dat ik T-Bone nu wat gewoner vind, maar hij blijft bijzonder en iemand om tegen op te kijken. Te gek dat zo iemand niet in een ivoren toren zit, maar juist heel benaderbaar is.” Terwijl ze bij de koffie vergat te vragen of hij haar album wilde produceren, nodigde hij haar uit achter hem aan te rijden naar zijn studio. Daar luisterden ze samen muziek en stelde ze haar vraag, ontspannen inmiddels, alsnog. DeLange: „Hij scheurde op weg ernaartoe echt hard, haha. En ondertussen belde ik mijn vriend en muzikanten om te zeggen dat ze nóóit zouden raden achter wie ik aan reed.”

Nooit in Nashville aan de bak

Verdiept had Burnett zich in DeLange overigens niet. „Nee joh”, zegt ze, „hij had geen idee. In de mail had ik wel wat dingen geschreven waarvan ik hoopte dat die hem zouden triggeren. Dat ik in Nashville altijd buiten de formats ben gevallen en er zo nooit aan de bak kwam, bijvoorbeeld. Ik dacht: dat vindt hij misschien wel leuk als vrije denker.” Ze haalde hem over. Veertig songs had de Twentse al geschreven en de twee brachten die terug tot tien. En dus tot Gravel & Dust, die ook op vinyl is verschenen (‘dat hoort bij dit album gewoon, dat kan niet anders’). DeLange: „T-Bone is lief, zorgzaam, geïnteresseerd en durft zich ook kwetsbaar op te stellen. De spanning viel bij de opnames snel weg. Zo kreeg mijn album het meest eenduidige geluid tot nu toe, vind ik zelf. Ik gaf hem de leiding, want dat wilde ik. Het was te gek. Bij alles wat uit de speakers kwam, dacht ik ‘wow’. Nou, dan ga ik er niet tegenin hoor. Dan ben ik dankbaar.”

Geen noot om de noot

Drukke tijden heeft DeLange. Ze is coach in The Voice Senior, brengt Gravel & Dust uit. Start binnenkort met een grote theatertour. En organiseert zaterdag het grote festival Tuckerville. Maar ze oogt ontspannen, net als haar (voormalige) held dat was. Burnett luisterde tijdens het produceren met zijn ogen dicht. Voor hem en DeLange deze keer geen woord te veel, geen noot om de noot. Nee, alles dienstbaar aan de zuidelijk Amerikaanse sfeer van ingetogen melancholie. „Hij versimpelt akkoordstructuren en gaat echt op zoek naar de kern van een liedje. Dat verraste me niet, maar verwachtte dat juist. Ik wilde dat meemaken. Dat hij dat doet op een lieve, open en totaal organische manier, zorgde voor een vloeiend proces, dat had ik natuurlijk niet per se verwacht.”

We appen af en toe

En, is er nu nog contact met die held van vroeger? DeLange lacht: „Ja, we appen af en toe over dingen. Of ik breng hem op de hoogte van hoe de hoes is geworden ofzo.” Al maken recensies de muzikante niet veel uit (‘ik ben er zelf trots op, heb gewoon geprobeerd iets heel moois te maken, wat kan er dan nog gebeuren?’ ), spannend blijft het uitkomen van een nieuwe plaat altijd. „Maar T-Bone heeft dat volgens mij niet. Die vindt niets spannend. Dat maakt hem nou ook zo cool, haha.”

Tuckerville met Songfestivalvondst Duncan

Zaterdag staat voor de vierde keer het Twentse festival Tuckerville op de agenda. Initiatiefneemster, festivaldirectrice en drijvende kracht is Ilse DeLange. Na voetbalstadion de Grolsch Veste in Enschede is het festival voor de derde keer in natuurgebied Het Rutbeek in dezelfde stad te vinden. Muziek, sfeer en lekker eten vind je daar bij het bos, de heide en een meertje.

Headliner morgen is James Morrison, maar DeLange strikte ook artiesten als Rowwen Hèze, Douwe Bob, Bløf, Bökkers en Daniël Lohues. En veel muziek om te ontdekken, want dat is voor Ilse DeLange naast de bekende namen een belangrijk onderdeel van Tuckerville.

Ilse DeLange in mei tijdens een optreden in een tijdelijke winkel in Enschede, waar bezoekers worden geïnformeerd over Tuckerville. / Vincent Jannink | ANP

Fijn om te openen

Opvallend genoeg is ze zelf niet een van de headliners, maar trapt ze het festival rond half één in de middag zelfs af. Met nummers van haar nieuwe Gravel & Dust, maar ook grote hits als Miracle en So Incredible uiteraard. Waarom al zo vroeg? „Een keer openen vind ik wel fijn en tof. Voorgaande jaren merkte ik dat zo’n dag me vermoeit. Er wordt veel van me gevraagd, ik ben overal, geef interviews, doe promotie. Als ik daarná nog moet spelen, dan ben ik al kapot. Maar ik spring her en der nog wel op een podium om met iemand mee te doen, hoor.”

Duncan Laurence. / Robin Utrecht | ANP

Opeens sturen artiesten liedjes

Dat Duncan Laurence dit jaar op Tuckerville optreedt, dat kon niet uitblijven. DeLange coachte hem vijf jaar geleden al in The Voice of Holland. Maar vooral: hij won dit jaar het Songfestival met Arcade, het nummer dat Laurence via Dropbox met haar deelde en die DeLange vervolgens doorspeelde naar de Nederlandse Songfestivalcommissie. Andere artiesten ‘droppen’ nu ook regelmatig een liedje in haar Dropbox, geeft ze toe. Die hopen natuurlijk op meer. „Ja, dat heb je als bekend is dat je daar zo’n rol in hebt gespeeld. Mensen denken ‘daar moeten we zijn!’. Dat gebeurt en mag natuurlijk. Maar sorry, ik zie en hoor helaas niet alles wat binnenkomt.”