Driekwart is trots op muziek van eigen bodem

Iets minder luisteraars, maar nog altijd driekwart, trots op muziek van eigen bodem. Liedjes zijn vaak lekkere guilty pleasures.

Driekwart van de Nederlandse muziekluisteraars is trots op platen van eigen bodem. Radiozender 100% NL, dat jaarlijks een onderzoek over muziek van Nederlandse artiesten houdt, ziet dat het percentage iets lager ligt dan vorig jaar. 72 procent van duizend ondervraagden van 18 jaar en ouder is wel van mening dat de kwaliteit van Nederlandse nummers het afgelopen jaar is verbeterd.

'We zijn verwend'

DJ Barry Paf vindt de 75 procent die trots is op muziek van Nederlandse bodem nog aanzienlijk. „Dat er wat minder mensen trots zijn, kan misschien komen omdat we zo verwend zijn. Zoveel artiesten zijn in het Nederlands gaan zingen, dat het eerder normaal dan een uitzondering is geworden. Een voorkeur hebben voor Nederlands is toch helemaal niets om je voor te schamen? Gelukkig vindt het merendeel in Nederland dat ook.”

Gênant!

Voor Nederlandse muziek is een groot draagvlak, zo laat het onderzoek zien. 8 procent van de mensen die muziek opzetten geeft aan dat dat nooit Nederlands is. Één op de tien ondervraagden vindt het gênant om te zeggen dat ze graag naar Hollandse hits luisteren.

Bijna de helft van de mensen ziet (en hoort) muziek in eigen taal als een guilty pleasure. Tegelijkertijd is driekwart van mening dat deze muziek voor een gevoel van verbondenheid zorgt; meer dan bij Engelstalige muziek. De herkenbaarheid van de taal wordt gezien als iets positief. We voelen ons vooral vrolijk en optimistisch bij het horen van Hollandse klanken. DJ Barry Paf: „De Nederlandse muziek leent zich inderdaad prima om lekker op mee te zingen. Of dat nu met een slokje op is of niet.”

Meeblèrende mannen

Ook dat laatste is onderzocht en levert een grappig feitje op. 40 procent van de mannen zegt eerder mee te zingen met wat alcohol achter de kiezen, terwijl 30 procent van de vrouwen sneller een eigen uitvoering van een nummer laat horen als er wat alcoholische versnaperingen in het spel zijn. Overigens maakt bijna de helft van de Nederlanders het niet uit wat voor muziek er in het café wordt gedraaid. Ongegeneerd meeblèren met een nummer doen we – lekker veilig – het liefst thuis of in de auto.

Wat is de mooiste tekst uit een lied?

De laatste week van september staat bij 100% NL in het teken van ‘Top van de Nederpop’. Maandag wordt in De Barry Paf Show de mooiste tekst uit een Nederlandstalig lied gekozen.

Deze zinnen, aangedragen door artiesten en radioluisteraars, maken onder meer nog kans.

• Acda en de Munnik (Als Je Bij Me Weggaat)

Als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee?

• André Hazes (Geef Mij Je Angst)

Geef mij nu je angst, ik geef je d’r hoop voor terug.

• Bløf ft. Geike (Zoutelande)

Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen, op mistroostige plekken je bij me hebben.

• Boudewijn de Groot (Avond)

Want je kunt niets zeker en alles gaat voorbij, maar ik geloof in jou en mij.

• Claudia de Breij (Mag Ik Dan Bij Jou)

Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan?

• Frank Boeijen (Zwart Wit)

Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart.

• Guus Meeuwis (Zo Ver Weg)

Want ik wil jouw schouders om op te huilen, jouw huis om in te schuilen.

• Marco Borsato (Dochters)

Wat is ze mooi, wat staat de tijd haar goed.

• Nick & Simon (Pak Maar M’n Hand)

Pak maar mijn hand, stel niet teveel vragen, je kunt niet als enige de wereld dragen.

• Stef Bos (Papa)

Papa, ik lijk steeds meer op jou.

• Suzan & Freek (Als Het Avond Is)

Geef me stukjes toekomst, of moet ik je maar laten gaan.

• Veldhuis & Kemper (Ravijn)

Want de allermooiste bloemen groeien vlak langs het ravijn; en om die te kunnen plukken, moet je bang durven zijn.