André Hazes overleed 15 jaar geleden, maar leeft nog altijd voort

Maandag is het precies vijftien jaar geleden dat volkszanger André Hazes op 53-jarige leeftijd stierf. Naast zijn vrouw en kinderen, liet hij een hoop hits achter. Hits die nu nog steeds in kroegen worden gedraaid, of tijdens concerten, zoals Holland Zingt Hazes. Vrijwel iedereen kan wel een of meerdere nummers meeblèren, waardoor Hazes nog altijd voortleeft.

Op woensdag 22 september 2004 werd de volkszanger met koorts en klachten van benauwdheid opgenomen in het Hofpoort ziekenhuis in Woerden. De volgende ochtend, om half 10, overleed hij.

Meezingers

Nu, vijftien jaar later, is André Hazes nog steeds populair. In menig café in Amsterdam (en ver daarbuiten) worden zijn hits gedraaid, met natuurlijk Bloed, Zweet en Tranen aan de top. Maar ook Zij gelooft in mij, Een beetje verliefd en Kleine Jongen doen het altijd goed en zijn echte meezingers. In 2016 werd zelfs nog een nummer uitgebracht, Op de schoorsteen staat een foto. Het komt oorspronkelijk uit 1980, maar raakte zoek.

Dat de Hazes-hits nog altijd echte hits zijn, bewijst Holland Zingt Hazes. Dit jaar is alweer de zevende editie, met elk jaar dezelfde liedjes, maar toch elke keer een andere show. André Hazes zelf is wederom als hologram te zien, samen met zijn zoon Dré. Ze zingen Kleine Jongen. Ook dochter Roxeanne zal het podium betreden, net als Danny de Munk, Xander de Buisonjé en Gerard Joling.

Film en musical

Niet alleen door zingende mensen in cafés en in de Ziggo Dome blijft de Hazes-legacy bestaan, er is ook een film en een musical gemaakt over het leven van de volkszanger. De film Bloed, zweet & tranen kwam uit in 2015, Martijn Fischer vertolkte daarin de rol van André Hazes, Hadewych Minis nam de rol van Rachel Hazes op zich. Je hebt geluk als je 'm nog nooit gezien hebt: de film is nu ook op Netflix te vinden.

Voor de film verscheen, was er de musical Hij Gelooft in Mij (2012). Ook toen was de eer aan Fischer, maar Chantal Janzen kroop in de huid van Rachel Hazes. Het verhaal werd dan ook vanuit het oogpunt van Rachel verteld. Zo'n twee jaar lang was de musical te zien, iets dat honderdduizenden mensen ook deden.

Internationaal

Tijdens het optreden van de Amerikaanse metalband Metallica in de Johan Cruijff-Arena in juni van dit jaar, brachten de muzikanten nog een eerbetoon aan André Hazes. „Dit is een ode aan een artiest uit jullie land. Uit deze stad. We hebben veel respect voor hem”, klonk het, voordat Bloed, zweet en tranen ingezet werd. Het publiek zong, uiteraard, enthousiast mee. Typisch gevalletje uit het oog, maar niet uit het hart.