Spice Girls werken aan nieuwe muziek

Fans van de Spice Girls kunnen zich eindelijk verheugen op nieuwe hits. Volgens de Britse krant Mirror werken de dames namelijk aan nieuwe muziek. Zelfs Posh Spice, Victoria Beckham, zou misschien weer meedoen.

Reünie

„Ze zijn samengekomen in Londen om hun ideeën op een rijtje te zetten en om nieuwe muziek op te nemen. Het is heel spannend. Het bevindt zich in de beginfase, maar het gebeurt wel”, onthult een ingewijde. „Ze hebben ook contact gehad met Victoria om te kijken of zij ook hierbij betrokken kan worden.”

Er was dit jaar al sprake van een reünie met oude muziek, zonder Victoria Beckham. Zij was er niet bij omdat ze het te druk had met haar modemerk. De vier overgebleven Spice Girls begonnen in mei aan de tour Spice World 2019. Fans klaagden na het eerste optreden in Dublin echter dat het geluid slecht was. Ook zou de reünie niet zijn geweest wat ze hoopten.

Voorzichtig over toekomstplannen

Mel B heeft altijd geroepen dat er ooit nieuwe muziek zou komen, terwijl de andere Spice Girls juist altijd heel voorzichtig waren omtrent het onthullen van eventuele toekomstplannen. Als het nu dan echt zo ver is, is het voor het eerst in twintig jaar dat er nieuwe muziek van de Spice Girls uitkomt. Hun laatste album, Forever, verscheen in 2000.