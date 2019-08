OM eist zes maanden cel tegen A$AP Rocky

De legendarische Engelse reggaeband UB40 staat inmiddels veertig jaar op de bühne. Opgesplitst weliswaar, want frontman Ali Campbell en Terence ‘Astro’ Wilson verlieten de originele lineup na een conflict en voeren nu een ‘nieuw’ UB40 aan. Beide bands touren momenteel onder dezelfde naam, wat af en toe best verwarrend kan zijn. Wie nu de echte UB40 is, laten we even in het midden, de nalatenschap van de band valt niet te ontkennen. In april trok de formatie onder leiding van Campbell en Astro de Ziggo Dome nog vol. Die middag kreeg Metro de kans om de mannen aan de tand te voelen over de staat van Reggae anno 2019 en hun verbrijzelde droom van een regenboognatie.

Op station Bijlmer Arena rolt een fan langs in een rolstoel en een UB40-trui. Het is dan drie uur ’s middags, de band speelt die avond pas in de Ziggo Dome. Daar treft Metro Ali Campbell en Terence ‘Astro’ Wilson. We stappen de lift uit en worden direct begroet door een gezellige wietlucht. Wat dat betreft is er weinig veranderd sinds de band veertig jaar geleden werd opgericht.

De heren zitten aan een kleine ronde tafel in een nagebouwde bruine kroeg, backstage in de Legends room, met een trots Amsterdammertje (het authentieke paaltje) naast de ingang. Op de muren staan schilderingen van Jimi Hendrix en Bob Marley. My music will go on forever, staat er naast Marley geschreven.