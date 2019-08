Groeten uit Sziget 6: mooiste foto’s (en conclusies)

Metro is deze week op het 7 dagen durende en befaamde Sziget Festival in het Hongaarse Budapest. Op Metronieuws.nl voor de thuisblijvers en festivalliefhebbers een reeks over een van Europa’s grootste muziekfestivals: Groeten uit Sziget. Deel 6, het slot op de laatste dag: conclusies plus een beste-foto’s-overzicht voor mensen die overwegen ooit te gaan en de beelden graag zien, voor de festivalgangers die erbij waren en voor vaders en moeders die willen weten waar hun kroost in vredesnaam uithing.

Dag zeven (!) van het festival, de laatste loodjes dus, is op het moment van plaatsing van dit artikel in volle gang. Daar waar op de Main Stage dagelijks om 23.00 uur de laatste geluiden worden geproduceerd, gaat het feest in onder meer de Bacardí Dance Arena tot 5.00 uur ’s morgens door. Sowieso komen op genoemde Main Stage maar vier acts per dag aan bod, maar de laatste twee op dit festival zullen wel weer een volksoploop veroorzaken: eerst Twenty One Pilots en tot slot een 2,5 uur durend concert van Foo Fighters. Metro zag maandag toevallig een stuk of tien tot vijftien trucks van de band van Dave Grohl de festivalpoorten binnen rijden, dus dat belooft wat…

Vervelen zul je je nooit

Hieronder vind je een overzicht van de beste foto’s van een week Sziget, gemaakt door Rockstar Photographers (tenzij anders vermeld). Tussendoor enkele conclusies van Metro over het Sziget Festival. Wij waren er tenslotte voor het eerst bij. Conclusie 1 voor wie overweegt een keer naar Budapest af te reizen: je zult je bepaald niet vervelen.

De Sziget Express brengt Nederlanders al 10 jaar naar Budapest.

De beroemde welkomstbrug.

Verkoeling in de Szigethitte. / Marton Monus | EPA

Jain uit Frankrijk. / Didier Messens | Getty Images

Ed Sheeran. / Luigi Rizzo | Getty Images

Enkele festivalgangers wilden wel naar Ed Sheeran kijken.

De locatie

Eiland Óbuda is 27 edities geleden geweldig bedacht. Een ‘parkeiland’ met veel bomen (die waren heerlijk deze bloedhete week) en eventueel klagende buren die niet pal aan het festival wonen: allemaal reuzehandig. Dat je aan de Donau een mooie strandlocatie kunt inrichten is mooi meegenomen. Onhandig: na de headliner, als veel mensen vertrekken, moet de meute over één brug. Het is de beroemde brug met welkomstvlaggen (het Nederlands ontbreekt!), maar de overgang is allesbehalve breed.

Cijfer: 9

Post Malone. / Atilla Kisbenedek | AFP

Macklemore met kledingstuk. / Marton Monus | EPA

Show en publiek bij Martin Garrix ineen. / Tamas Soki | EPA

Mooi plaatje bij 'onze' Martin Garrix.

Meisje met aapje luistert naar 'chimpansee-professor' Jane Goodall. / Zoltan Balogh | EPA

Hoe zou ze dat nou doen?

De muziek

Overdaad, maar in dit geval schaadt het niet. Een dag op het eiland en je hebt door dat je 80 procent van het aanbod niet gaat zien. Maar da’s niet erg. Hoewel Sziget geldt als een van Europa’s grootse muziekfestivals, is het veel meer dan dat. Hier geen hollende lieden die met het programmaboekje in de hand de volgende band proberen te halen. Hier neem je je voor het een en ander qua artiesten misschien te gaan bekijken; waarna je uiteindelijk 20 minuten naar een vijf meter lange kameel van een straatartiest staat turen of een uur in het Ethiopische of Canadese circus zit.

Cijfer: 8

Years & Years. / Didier Messens | Getty Images

Dé jurk van Sziget, Years & Years.

Strandlocatie Sziget.

Sziget, Island of Freedom.

Festival, zon en liefde.

Festivalgeluk in één gezicht.

Headliners

Zeven dagen, zeven headliners op de Main Stage. Niet elke band is geschikt al afsluiter van de hoofdpodiumdag, maar goed: je moet de klappers ook maar zien te krijgen. De zeven namen waren prima, maar niet allemaal geschikt als afsluiter. Ed Sheeran, Martin Garrix, Post Malone en Foo Fighters zijn dat voor tienduizenden mensen absoluut wel, The 1975, The National en Florence + The Machine minder. Die horen een plekje lager op de headlinersposter.

Cijfer: 7,5

Elke avond om 19.00 uur was er op de Main Stage aandacht voor wereldproblemen.

Thuis voor de spiegel had hij geoefend.

De op het juiste moment in de camera-kijkster.

Straatartiest met verrast meisje.

Team Metro doet spontaan een act (droomden we 's nachts).

Iedereen mocht een boodschap achterlaten aan de boodschappenbomen.

Eten en drinken

Boden festivals vroeger patat, hamburgers en kip: bijna alle festivals hebben eten en drinken in de loop der jaren op een veel hoger niveau gebracht. Zo ook Sziget: zo’n food- en drinkaanbod heeft Metro nog niet eerder gezien (maar wij kennen niet elk festival). Glutenvrije festivalgangers kunnen terecht, maar vooral de vegetariër waant zich hier in een walhalla. Het allerallerallerallerbeste echter: voor bars en foodkramen staat zelden een rij. Dit door het grandioze aanbod.

Cijfer: 10

Hartjes overal, hartjes voor iedereen.

Jong geleerd...

Liefde? Genieten van rook? Wat zal het zijn?

Stil staan is er op Sziget niet bij.

Meisje op de schouders, haar held de drager verbergt zich achter masker.

Wat viel op?

• Verkoop van bier in halve liter-blikken (bij andere festivals moet je het dopje van je waterflesje bij de ingang zelfs nog inleveren).

• De verschillende aankomsttijden van festivalgangers: de een komt om 12.00 uur ’s middags aan, de ander om 24.00 uur ’s nachts (dan heb je nog vijf uur feest te gaan).

• Veel wc’s aan de buitenkanten van het festivalterrein, maar héél veel te weinig rond de grootste stages. Zelden zulke wachtrijen – en zo weinig plaskruizen – gezien.

• Dat de drugswinkel op het festivalterrein helaas weer door Nederlanders werd gerund. Maar ook dat zulk nieuws in Nederland bij media een heel ding is en op het festivaleiland helemaal niemand het er over heeft.

• De diversiteit. We dachten dat de Zwarte Cross in de Achterhoek als meest creatieve festival alles sloeg, maar ook hier keken we onze ogen uit.

• Het 10-jarig bestaan al weer van de Sziget Express, de trein die een paar duizend Nederlanders als zeer handige vervoersmogelijkheid naar Budapest boemelt.

• We wisten het, maar toch: de tentjes die je gewoon op het festivalterrein mag neerpleuren.

• Het schone terrein. Zelden zoveel vuilniszakken, vuilnisbakken, vuilcontainers en tieners die als bijbaantje vuil oprapen gezien. Sterker nog: het merendeel van de festivalgangers gooit z’n troep nooit op de grond.

• Hoe snel zeven festivaldagen om kunnen vliegen…

Metro gaat na Foo Fighters terug naar Nederland. Wie weet tot volgend jaar!