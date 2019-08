Groeten uit Sziget 5: heet, heter, Hongarije

Metro is deze week op het 7 dagen durende en befaamde Sziget Festival in het Hongaarse Budapest. Op Metronieuws.nl voor de thuisblijvers en festivalliefhebbers een reeks over een van Europa’s grootste muziekfestivals: Groeten uit Sziget. Deel 5: een dagje spetteren aan de waterkant of puffen in de schaduw. Want het is héét in Budapest. Todat Post Malone de Main Stage besteeg uiteraard.

Op de dag dat in Hongarije bekend wordt dat twee Hollandse onhandigerds de drugsdealer op Sziget hebben uitgehangen en een zeer lange gevangenisstraf riskeren, gaat het op Óbuda-eiland over iets anders: de hitte. Drugs en Hongarije: da’s geen ideale combinatie. Het duo had beter koude goudgele rakkers kunnen verkopen, die had de politie misschien ook wel gelust.

De hitte dus, want heet is het in Hongarije! Een beetje zoals we in Nederland in juli meemaakten. De mussen rollen in elk geval in de Donau. Een bescheiden pushbericht bereikt de festivalgangers met de Sziget-app op zondagmorgen. Hoe schattig: ‘Het wordt warm. Neem je zonnebril en zonnebrand mee’. Nou, dan doen we natuurlijk braaf! Braver dan onze landgenoten die – slim!, ahum - hun tent in een drugswinkeltje hadden omgetoverd.

Veel schaduw

Het is dag vijf van de in totaal zeven festivaldagen. Je merkt dat dit zondags temperatuurtje van 34 graden voor velen betekent om ‘het een dagje rustig aan te doen’. Dat kan hier overigens prima. Óbuda is een eiland, maar tegelijkertijd een 108 hectare groot park. Dat betekent dat er veel schaduw onder de bomen te vinden is. Eiken zijn er niet, dus de processierups heeft dit stukje Budapest nooit bereikt.

Het is op het festivaleiland qua hitte een stuk beter te doen dan in Budapest zelf (Metro brengt de nachten door in het centrum). Wat om het festival op een eiland te houden, dat was 27 edities geleden tamelijk briljant bedacht. Amper gedoe met de buren en – dat vooral – zo’n stuk grond wordt nu eenmaal omgeven door water.

Hippiedorp aan het strand

Op deze snikhete vijfde festivaldag maken velen daar gebruik van. Op een van de uiteinden van het eiland heeft de Sziget-organisatie een strandlocatie gemaakt, wat veel meer is dan zand en water. Er is een soort hippiedorp neergezet dat volledig in de schaduw ligt. Een paar meter verderop baad je even heerlijk in het water. In de Donau is wel een afscheiding gemaakt, zodat je van buitenaf niet op het eiland kan komen. Anders zou Atilla en alleman natuurlijk gratis naar Sziget zwemmen (als ze dat ervoor over zouden hebben).

Sommige mensen hebben een ligstoel mee, laten zich daarin zakken om er heeeeeel lang niet meer uit te komen. Zo ook Fien, Kamila en Titus uit Utrecht. Ze relaxen in drie ligstoelen naast elkaar, daar waar de Donau Sziget bereikt. „We liggen hier vaak”, zegt Fien, die met haar vrienden voor het eerst op Sziget is. „We staan hier op het eiland op de VIP-camping met eigen douches en toiletten. Hier relaxen we en dan zijn we ook nog eens op een geweldig festival. We hadden niet verwacht dat het zó goed georganiseerd zou zijn.”

DeWolff was super!

De drie werden na de vlucht naar Budapest ook al verrast door de hoeveelheid groen in Hongarije. Maandag zien ze voor het eerst de stad zelf, dan maken ze er een toeristendagje van. Het hoogtepunt tot nu toe, buiten de heerlijke uurtjes aan het water? „Macklemore!”, zegt Fien. Of nee, ze herinnert zich plotseling een geweldig concert van rockers van eigen Hollandse bodem: „DeWolff, dat was echt super. En wat we als verrassing heel leuk vonden, was Jain uit Frankrijk.”

Het festivalterrein weer opgelopen blijkt dat een bescheiden aantal festivalgangers een monddoekje heeft voorgedaan. Dat kennen we van Aziaten, niet van een festival. Onlogisch is het niet, want zeker in het gebied rond Main Stage, waar het gras blijkbaar maar moeilijk uit de grond komt, is het stofhappen geblazen. Enorme damp- of waterkanonnen (hoe heet zo’n verkoelingsding eigenlijk?) zijn een welkome verfrissing, maar ze helpen maar even. Gewoon even doorbijten dus deze dagen. Klagen over mooi weer doen we maar in eigen land.

Maandag wordt het nog warmer in Budapest, dan tikt het kwik de 36 graden aan. Dinsdag op de slotdag is het opeens ‘maar’ 26 graden. De truien hangen klaar.

Allemaal naar Post Malone

Een deel van het festivalpubliek was de hitte om 19.45 uur plotsklaps vergeten, want toen betrad Years & Years de Main Stage voor een flinke menigte. Maar het werd ’s avonds laat echt hutjemutje (lekker warm!) voor dé man van de dag: Post Malone. De Amerikaanse rapper (24) die zichzelf geen rapper maar een artiest vindt, trok minstens zoveel publiek als Martin Garrix en bijna net zoveel als Ed Sheeran. De tattoo-man die in Nederland in ruim twee jaar meer dan twintig singles uitbracht en voor het eerst in Hongarije optrad, bracht een volksverhuizing op gang. Maar ja, de zon was onder!

