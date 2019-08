Groeten uit Sziget 3: Hollands Glorie (Garrix!)

Metro is deze week op het 7 dagen durende en befaamde Sziget Festival in het Hongaarse Budapest. Op Metronieuws.nl voor de thuisblijvers en festivalliefhebbers een reeks over een van Europa’s grootste muziekfestivals: Groeten uit Sziget. Deel 3: Hollands Glorie op het eiland Óbuda-Sziget in de Donau.

Budapesthoppen

Metro genoot op de zaterdag overigens van een dagje Budapest, want in deze door George Ezra bezongen Hongaarse hoofdstad is nogal wat te zien. Vanaf een hop on-hop off-bus, vanaf een van de vele schepen, dobberend op de Donau. Vanaf de beroemde bruggen als Lánchid bij het schitterende Parlementsgebouw en Margit Híd bij ‘het andere grote eiland’ dat in de rivier die door de stad kronkelt ligt. Of gewoon kuierend in de stad (op dit moment de minste optie omdat het dagelijks plus 30 graden is).

Uitzicht vanaf het hoogste punt van Budapest. / Metro

Wat moet ik hier nu weer mee?, horen we je vragen. Nou, dit is precies wat Sziget-gangers doen: een week lang genieten van een onwaarschijnlijk festival en ondertussen een stad (1,7 miljoen inwoners) bezichtigen die ooit behoorde tot het Romeinse Rijk. Al begint het festival op tijd, de eerste act op de main stage staat dagelijks pas rond 16.00 uur gepland. Tijd genoeg dus.

Erik Jonk voor het Parlementsgebouw. / Metro

Nederlanders overal

Tijd genoeg ook om zo af en toe Nederlandse artiesten in het enorme line-up te ontdekken. Die zijn er door de jaren heen altijd geweest en zo ook dit jaar. Niet alleen artiesten trouwens, enkele duizenden landgenoten lopen genietend op het Sziget Festival rond, velen gekomen met de nu 10 jaar speciaal naar het festival rijdende trein Sziget Express. Je hoeft je oren niet eens te spitsen om kreten als ‘wat is het heet!’, ‘bier halen!’ en ‘ik ben effe zeiken mensen’ veelvuldig te horen.

Het Sziget-reuzenrad dat even bevolkt werd door twee Metromensen en nul anderen. / Didier Messens | Getty Images

Martin Garrix dé man

Eén Nederlandse artiest hoefden we niet te zoeken, daar kwam ‘iedereen’ voor. De vrijdag was een betrekkelijk rustige Szigetdag, hoewel Tove Lo (de 31-jarige Zweedse die in Nederland in 2014 een nummer 1-hit scoorde met Stay High) een flink aantal festivalgangers naar de main stage trok. Daarvoor had Team Metro nog met z’n tweeën in het reuzenrad gezeten. Maar ja, toen moest ene Martin Garrix nog komen. De Nederlandse top-dj werd dé man van de dag. Wat een publiek (veel, heel veel), maar vooral: wat een show. Qua vuurwerk, visuals en vlammenzee was er niets aan het toeval overgelaten. Aan deze show moet ‘men’ de hele nacht hebben doorgewerkt en dat was niet voor niets: het publiek in Hongarije vond het allemaal geweldig. Uit een spandoek van één meisje bleek hoe gewild de Amstelvener is: ‘I’d walk a million miles just to meet Martin Garrix’. Miljoen mijl willen lopen voor een knuffel en een handtekening, je moet maar fan zijn. Hier zie je een foto-overzicht van de show van ‘onze’ (uiteraard) Martin.

Tamas Soki | EPA

Didier Messens | Getty Images

Didier Messens | Getty Images

Didier Messens | Getty Images

Tamas Soki | EPA

Tamas Soki | EPA

Tamas Soki | EPA

Tamas Soki | EPA

Tamas Soki | EPA

Tamas Soki | EPA

Tamas Soki | EPA

Andere Nederlanders

Niet alleen Martin Garrix reisde als Nederlandse artiest af naar Sziget. Op zijn vrijdag waren het er zelfs drie en eerder en later kwamen en komen er nog meer aan bod. De Nederlandse delegatie - met veel dj's - bestaat naast Martin Garrix uit Colin Benders, Bart B More, Ytram, Justin Mylo, TV Noise, Julian Jordan, Dyro B2B Loopers, Sandro Silva, Maurice West, W&W, Burak Yeter, David Gravell, Naaz, Jungle By Night, DeWolff, Jack and the Weatherman, Town of Saints, The Hillbilly Mooshiners (Mumford & Sons Tribute en ParHasard. Van de laatste soul- en funkformatie uit Amsterdam vind je hier twee foto's:

Foto: Metro

Foto: Metro

Metro sprak de Rotterdamse Naaz op Sziget en daarover meer in Groeten uit Sziget 4.