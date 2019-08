Davina: Zou P!nk weten wat ze teweegbracht?

Een nieuwe single Better Now (vrijdag uitgekomen, de videoclip volgt maandag), een groot optreden op Dutch Valley als ‘tussendoortje’ en dan op dezelfde dag haar langverwachte voorprogramma. Davina Michelle staat zondag in het voorprogramma van wereldster P!nk. De Rotterdamse (23) mag een half uurtje aantreden op het Malieveld in Den Haag.

‘Beter dan ik ooit zal klinken’

Voor Davina Michelle is optreden met (of beter gezegd voor) P!nk meer dan bijzonder. De Amerikaanse, die dit jaar eerder de Johan Cruijff Arena vulde met haar Beautiful Trauma Tour, heeft tenslotte een band met de Nederlandse blondine van superhit Duurt Te Lang. Lang probeerde Davina aan de weg te timmeren met covers, die zij via YouTube met de wereld deelde. Toen zij P!nks What About Us zong en de wereldster zelf reageerde, ging het los. „Holy shit, who is this?”, vroeg P!nk zich af toen zij de beelden van Davina Michelle bekeek. „Dit is beter dan ik ooit zal klinken.” De rest is geschiedenis. Metro belde Davina anderhalve week voor de zo belangrijke zondag 11 augustus. Zal zij P!nk ontmoeten?

Er gebeurt nogal wat met Davina

Metro sprak haar eerder dit voorjaar, toen Skyward nog een hit moest worden. Toen zij nog vijf keer in De Kuip moest spelen – toen nog geheim – met Marco Borsato en Armin van Buuren. Toen de single Hoe Het Danst van ditzelfde drietal nog nummer 1 moest worden. En toen zij nog een succesvol concert op Pinkpop moest geven en daar ook nog zou staan met alweer Borsato en Van Buuren.

Foto: Olaf Kraak / ANP

Ons vorige gesprek ging over dat er zoveel rond jou gebeurt en is gebeurd. Dat is bepaald nog niet opgehouden hè?

Ja, tot nu toe mag ik niet klagen en gaat het in stijgende lijn. We kunnen het nog aan en vinden het allemaal leuk. Dat laatste is natuurlijk het belangrijkste. Ik hoop dat ik het zo kan blijven volhouden, om eens een keurig correct antwoord te geven.

Better Now was er op 9 augustus, de videoclip om maandag 12 augustus. De schijnen we te móeten zien. Tipje van de sluier?

Dat mag ja! Het gaat over een stel waarbij de genegenheid een beetje verdwenen is. Eén van de twee is het zat en die peert ‘m.

Op zoek naar diepgang

Maar het gaat Better Now?

Nee, dat is waar de videoclip vooral over gaat. De single gaat over de vleeskeuring waar je als vrouw continu in zit. Terwijl er meer is dan dat. Als ik naar mezelf kijk dan ben ik bijvoorbeeld veel meer op zoek naar diepgang. (stilte) Mijn vriend kijkt me nu heel raar aan, hahahahaha.

Dit schrijven we op hè, mevrouw Michelle.

Haha, I know. Ik bedoel gewoon dat er meer is dan een vleeskeuring, uiterlijk en materialisme.

In het land speelt Davina Michelle haar nieuwe single al enige tijd.

Stoort dat je?

Soms als ik op social media kijk en iemand met een enorme reet zie die ik zelf niet heb, die dan ook nog eens honderdduizend likes heeft, dan denk ik: jongens, moet je dit nu echt doen om leuk gevonden te worden? Aan de andere kant heb ik ook weer iets van laat iedereen lekker doen waar ie zin in heeft. Wat dat betreft stoort het me niet echt. Ik ben wel bang dat jonge meiden en vrouwen het gevoel hebben dat ze aan zo’n meid met honderdduizend likes moeten tippen. Dat ze anders niet sexy en mooi zijn. Ik vind dat je je niet zo moet laten beïnvloeden en daar gaat Better Now dus over.

Toen Skyward nog moest uitkomen zat je vol spanning. Hoe is dat nu?

Ik vind het nog steeds spannend, maar heb er veel meer zin in dan toen. Skyward verschilde zóveel van Duurt Te Lang. Better Now en Skyward liggen dichter bij elkaar, zijn echt van mij. Ik heb er gewoon superveel zin in! Wakker lig ik er in elk geval niet van.

Even wachten op een album

Zit er later dit jaar ook een eerste album in het vat?

Dit jaar niet, maar we gaan wel naar een album toe werken. We proberen volgend jaar voor de zomer te halen. Het ontbreekt ons nu aan tijd om een perfect album met elf nummers te maken. Ik wil het niet gaan afraffelen.

Ik vroeg het ook alleen maar omdat we niet kunnen wáchten…

Jajajajaja, tuuuurlijk.

Davina met Marco Borsato als gasten van Armin van Buuren op Pinkpop. / Marcel van Hoorn | ANP

Volgend weekend staat er nog iets te gebeuren (Metro sprak Davina Michelle op vrijdag 2 augustus).

Oh God, even mijn agenda erbij pakken. Oh P!nk, damn!

Ik moet mijn agenda er even bij pakken…

Hahaha, ja sorry. Zo is mijn leven op dit moment. Ik ben ook net terug van vakantie, dus ik zit misschien nog een beetje in mijn Italiaanse siësta-gevoel. Ja, volgende week P!nk, man. Ik vind het heel spannend en speel die dag ook nog op Dutch Valley, het wordt een superdrukke dag.

Gewoon allebei

Je dacht: ik speel met P!nk en doe Dutch Valley er nog even bij?

Dutch Valley stond al gepland en toen kwam de aanvraag of ik in het voorprogramma van P!nk wilde spelen. Nou, dan ga ik het gewoon allebei doen. Ik kan Dutch Valley toch niet zomaar afbellen? Ook daar is het supervet. En het past qua tijd (Davina opent Main Stage zondag om 14.25 uur, red.).

En dan in de auto richting P!nk. Hoe lang treed je op het Malieveld op?

Ik dacht een half uurtje, zoiets. Even lekker knallen en de mensen opwarmen.

Davina Michelle uit haar dak op Pinkpop 2019. / Paul Bergen | ANP

Respect voor P!nk

Mag je What About Us dan ook doen eigenlijk?

Ik ga dat gewoon niet doen, uit respect. Natuurlijk gaat ze hem zelf ook doen. Als snap ik je vraag, ik vind dat niet zo netjes tegenover haar. Al zou ik het willen: het weet helemaal niet of ik P!nk kan spreken of zien. Over dat laatste: eerst zien, dan geloven. We zien het wel.

Oh wee als je nu al weet dat jullie What About Us samen gaan doen en je het niet mag zeggen.

Haha, nee nee nee. Ik weet nog niks!

Als je P!nk mag ontmoeten, wat zou je haar willen vragen?

Ik denk dat ik ga vragen of zij weet wat ze voor mij gedaan heeft. Het programma waarin P!nk op mij reageerde, was voor haar waarschijnlijk gewoon een klus. Ik zou willen weten of zij weet hoe een paar kleine uitspraken van haar effect hebben gehad op mijn hele leven. Ik was toen niks. Op haar niveau ben ik nog steeds niks, maar voor mij is het toch heel groot geweest. Ik vraag me af of zij zich realiseert hoeveel invloed zij heeft gehad op één persoon. Ik zou haar dat in ieder geval graag laten weten en haar mijn respect betuigen.

Zou ze op dit moment weten dat jij in het voorprogramma zit?

Hm, ik denk het toch wel. Aan de andere kant gaat zij heel de wereld over, van hot naar her, elke dag. Dat doet ze al jaren en heeft ook nog een gezin. Dus tja, heb je dan nog oog voor zo’n voorprogramma? Ik weet het niet. Daarom vraag ik me dus af of ze weet wat zij voor mij betekent.

Wijn en chocola

Waarschijnlijk vindt ze het alleen maar leuk als je het haar vertelt.

Ik hoop het, ik hoop het. Ik neem een fles wijn mee en een doos chocola en dan gaan we het er eens goed over hebben, haha.

Ga je P!nks show ook kijken, of heb je die misschien al gezien in de Johan Cruijff ArenA?

Ik heb haar show nog niet gezien en ga dat zeker doen. Ik weet nog niet hoe, ik kan niet zomaar in het publiek gaan staan. Alhoewel? Waarom ook eigenlijk niet? Kijken ga ik sowieso.

Davina Michelle: Lekker knallen en de mensen opwarmen. / Paul Bergen | ANP

Is het zondag opnieuw een meest bijzonder optreden voor jou, of zijn ze je eigenlijk allemaal even lief?

Het is een korte show met liedjes die ik al honderdduizend keer gedaan heb. Wat dat betreft is het een normale gig, weet je wel? Maar de emotie achter het optreden is groot, dit is waarmee het voor mij allemaal begonnen is. Gek genoeg voelt het als thuiskomen. En ook als een afsluiting. Dat ik twee jaar nadat er iets met P!nk gebeurde, ik voor zo’n groot publiek van haar mag staan. Dit optreden maakt het voor mij daarom emotioneel zwaarbeladen.

Dat zal het publiek ook begrijpen en voelen. Iedereen weet wat er ooit is gebeurd.

Ik denk dat er ook veel mensen zijn die dat van What About Us helemaal niet weten en me alleen kennen van Duurt Te Lang. Weten ze dat wel, dan zullen zij het inderdaad ook voelen ja. Ik hoop dat we daar zondag met z’n allen één zijn. Ik ben blij dat ik dat voorprogramma mag doen en ik hoop dat het publiek ook blij is dat ik er voor hen mag staan.