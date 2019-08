42 jaar zonder Elvis (42): feitjes en cijfers

The King of Rock and Roll is vrijdag 16 augustus precies 42 jaar dood. Hij werd 42 jaar oud, dus is het een bijzondere dag voor fans van de nog altijd wereldberoemde artiest. Metro zet een aantal interessante feiten en cijfers over Elvis op een rijtje om een van de bekendste figuren uit de twintigste eeuw te eren.

Meest succesvolle soloartiest

Elvis Presley is nog altijd dé soloartiest die het best verkocht in de historie van popmuziek. Hij verkocht meer dan 600 miljoen (!) platen. Hij staat daarbij niet helemaal bovenaan de lijst van bestverkochte muziek ooit: daarin hebben The Beatles hem nog ingehaald en moet hij het doen met een tweede plek.

Nog altijd levert hij miljoenen op

Ook al is Elvis dus al meer dan veertig jaar dood; hij levert nog altijd miljoenen op. Zo zou hij in 2018 goed zijn geweest voor een ruime 40 miljoen dollar. Hij is daarmee na Michael Jackson de grootste overleden artiest ter wereld die nog geld oplevert.

The Graceland Mansion

Ook al denk je waarschijnlijk dat het vooral zijn albums zijn die nog zoveel geld opleveren: niets is minder waar! De grootste bron van Elvis-inkomsten komt uit Graceland; het huis waar Presley zijn laatste dagen doorbracht. Vandaag de dag is het landhuis in Memphis, Tennessee met zo'n 600.000 bezoekers per jaar het op één na meestbezochte 'museumhuis' van de Verenigde Staten, na het Witte Huis. En dan mag het ook best wat kosten: een tour van vier uur door het enorme huis kost 170 dollar per persoon.

Bezoekers staan in de rij voor de Graceland Mansion. / ANP

Eigen sandwich

Dit kunnen niet veel artiesten zeggen, maar Elvis Presley heeft zijn eigen broodje. Een Elvis Sandwich is in Amerika iets heel normaals, maar niet bepaald goed voor je gezondheid. Meestal bestaat het broodje naast de sandwich namelijk uit pindakaas, boter, bacon, stukjes banaan, honing en eh... nóg meer bacon. Typisch zo'n broodje wat je ooit een keer gegeten moet hebben (om daarna maar een tijdje voor de benenwagen in plaats van voor de taxi te kiezen).

De '2027 revelation'

Toen het nieuws dat Elvis Presley dood was op 16 augustus 1977 naar buiten kwam, weigerden een enorm aantal fans dit te geloven. Zoals bij eigenlijk iedere grote artiest die overleden is gebeurt, ontstonden er ook rondom de dood van Presley een aantal conspiracy theories, waarbij sommige fans claimen dat Presley schoon genoeg had van zijn leven als artiest en zijn dood in scene zette om te kunnen verdwijnen en naderhand een 'normaal' leven zou kunnen leiden.

Zijn dood is echter bevestigd, maar wat de doodsoorzaak nou precies was, dat weten we nog steeds niet. Er wordt gepraat over een overdosis en anderen menen weer dat de artiest een hartaanval heeft gehad. In 2027 weten we het wellicht zeker: dat is het jaar waarin er autopsie wordt gepleegd op het lichaam. De vader van Elvis stelde die autopsie uit tot dat jaar, waarin Elvis 50 jaar overleden is.

Een gigantische luchtballon

Fans van Elvis Presley kunnen het niet groot genoeg aanpakken: zo ontwikkelden ze onder andere een gigantische luchtballon van de artiest, die wereldwijd meevliegt op verschillende evenementen.

Slechts één keer naar het buitenland

Wie denkt dat Elvis Presley in het verleden diverse wereldtournees maakte en zo'n beetje ieder land ter wereld gezien had, heeft het mis: hoewel de artiest wereldwijd bekend is, trad hij slechts vijf keer in zijn leven op buiten de Verenigde Staten in één ander land. Echt ver weg ging hij echter nog steeds niet, want we hebben het over optredens in Canada tijdens een driedaagse tour die hij daar had in 1957. De reden dat Elvis verder nooit naar het buitenland ging is volgens velen zijn Nederlandse manager Colonel Tom Parker (wiens echte naam Andreas Cornelius van Kuijk was). Die zou namelijk illegaal in de Verenigde Staten verblijven en gedeporteerd worden als hij het land zou verlaten.