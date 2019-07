Nicki Minaj toch niet naar Saudi-Arabië voor concert

Als er een traditionele animatiefilm van Disney al bekend stond om zijn goede soundtrack en muziek, dan is het The Lion King wel. Niet alleen het overweldigende levenslied Hakuna Matata komt er in voor, maar ook The Circle Of Life en Can You Feel The Love Tonight van Elton John komen in de filmklassieker terug.

Rocketman

Voor de live-actionfilm van The Lion King komt er een nieuw nummer van the Rocketman uit, zonder dat dit ten koste gaat van de oude soundtrack, zo heeft regisseur Jon Favreau bevestigd in een interview met online filmmagazine Fandango. „Het nummer komt nergens voor in de plaats. We behouden alle originele muziek."