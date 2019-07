Lizzo met oude single genomineerd voor Grammy

Ze leek uit het niets te komen met haar monsterhit Juice. Ze timmert echter al een tijdje aan de weg. Met één van haar oudere singles is ze nu genomineerd voor een Grammy!

De single Truth Hurts uit 2017 kan ondanks de verschijningsdatum toch genomineerd worden voor de prestigieuze Grammy Award, meldt Billboard.

Alsnog op de lijst

Het nummer ontbrak toen het uitkwam in de hitlijsten, maar werd eerder dit jaar alsnog een hit nadat het was gebruikt in de Netflix-film Someone Great. Omdat Truth Hurts nu alsnog scoort, mag er op het liedje worden gestemd voor een Grammy-nominatie. Of Lizzo ook daadwerkelijk kans gaat maken op de muziekprijs wordt op 20 november bekend. Dan onthult de organisatie de genomineerden voor de awards die in januari worden uitgereikt.

Hard werken loont

Zelf is de 31-jarige rapper, die op 18 november optreedt in Afas Live in Amsterdam, erg blij met het nieuws. Ze werkt al meer dan tien jaar aan haar carrière. „Toen ik Truth Hurts uitbracht, was ik zo depressief dat ik bijna stopte met muziek maken omdat het niemand iets kon schelen", twitterde Lizzo. „Dit is het bewijs dat hard werken wordt beloond en een herinnering dat je nooit moet opgeven."