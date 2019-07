Jongen op Dour uit 25 meter hoge kraan gered

Mumford & Sons is inmiddels alweer acht maanden op weg met de tournee behorend bij het vierde album Delta, al lijkt het einde voorlopig nog niet in zicht. „De lanceerfase is voltooid, maar voor ons is dat pas fase 1”, vertelt bassist Ted Dwane. „Er komt sowieso een tweede fase en misschien wel een derde.”

Na de folkalbums Sigh No More en Babel, de banjoloze rockplaat Wilder Mind en een EP met de Senegalese zanger Baaba Maal ging Mumford & Sons vol inspiratie aan het werk aan de opvolger Delta. „We hebben heel veel nummers geschreven voordat we de studio in gingen”, aldus Dwane. „We hebben ons vertrouwen in de handen van producer Paul Epworth gelegd om te zien welke liedjes samenhangend genoeg waren om op de plaat te eindigen. Als artiest kun je daar heel erg op vastlopen wanneer je dertig of meer liedjes hebt geschreven. Het is lastig om te kiezen, want je hebt altijd je favorieten, om persoonlijke of emotionele redenen. Daarom is het goed dat iemand als Paul erbij betrokken is.”

Collega Ben Lovett knikt instemmend. „Er is nog zat materiaal over uit de opnames van Delta. Die liedjes pasten gewoon niet bij het concept of ze sloten niet aan bij het verhaal dat we wilden vertellen.” Delta klinkt als een fusie tussen alles wat Marcus Mumford en consorten eerder hebben laten horen en ook de banjo maakt zijn terugkeer, zij het met mate. „Na Sigh No More en Babel zou het heel gemakkelijk zijn geweest om nummers in dezelfde stijl te blijven schrijven, maar dat zou ons uiteindelijk de keel uithangen en zinloos zijn. We hebben constant bij onszelf de vinger aan de pols gehouden om te zien welke muziek we wilden maken. Dat houdt het fris. Het is prettig dat we niet gedefinieerd worden door één bepaalde stijl of een enkel instrument.”