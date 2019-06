Ticketmaster en co gaan strijd aan met Ticketswap

Het is een lekker jaar voor Duncan Laurence! In mei won hij het Eurovisiesongfestival en op pinkstermaandag staat hij op het Pinkpop-podium. Het is zijn eerste grote optreden in Nederland sinds zijn songfestivalwinst.

Maandag wordt de 50e editie van het festival afgesloten met optredens van Jett Rebel, Bastille, Fleetwood Mac en Major Lazer. Duncan Laurence staat van 18.20 uur tot 19.20 uur op de Brightlands Stage.

Andere namen op de derde en laatste Pinkpopdag zijn Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, Dropkick Murphys, The 1975, Tenacious D en Bring Me The Horizon.