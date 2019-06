Spike voorspelt aardbevinkje in Den Haag

DI-RECT speelt zaterdag een thuiswedstrijd op Parkpop Saturday Night. Spike: „Een vorige keer kwam ik op mijn Puchie, hahahahaha.”

„ DI-RECT gaat niet op vakantie. Wij doen festivals.” Die woorden sprak Spike van Zoest (35) eerder in Metro in een rubriek over ‘festivaltijgers’. Dit seizoen valt het aantal festivals wel mee – dus tegen – maar dat heeft zo z’n redenen. Een lange uitverkochte theatertour zit erop (alleen Carré volgt nog) en er wordt veel nieuwe muziek gemaakt op weg naar het 20-jarig jubileum van volgend jaar. Maar: zaterdag gaat DI-RECT er volle bak tegenaan. ’s Avonds op Park City Live in Heerlen, ’s middags opent de band in eigen stad het zesde Parkpop Saturday Night (voorheen Night at the Park geheten).

Achtertuintje

„Spelen in het Zuiderpark, een geweldige locatie”, zegt Spike op de snikhete dinsdag, terwijl hij op het strand van Scheveningen ligt. „We komen net terug van opnames in Berlijn, dus ik neem het er even van. Ook achtertuintje dit hè, net als Parkpop Saturday Night.” Spike noemt dit overigens consequent Night Before Parkpop. Wat maakt het uit.

Veel verder vooruitkijkend, komt de eerste Europese tournee er in december aan. Di-Rect staat dan achtereenvolgens in Milaan, Zürich, München, Wenen, Boedapest, Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. En dat na twintig jaar! Spike: „Tof toch? We bruisen nog van creativiteit en nieuw repertoire man. Moeten we dan een greatest hits-album gaan uitbrengen? Of op onze lauweren gaan rusten en alleen nog grote shows in Nederland doen? Daar moeten we niet aan denken. Nee, we gaan met het busje en nieuwe muziek Europa in. Alsof we nog maar net zijn begonnen. Busje uit, zelf spullen opbouwen, afbreken, busje weer in. Gewoon weer onderaan beginnen. Het zegt veel over de staat waarin DI-RECT op dit moment verkeert. En kan alleen maar als de sfeer onderling geweldig is.”

Levensmotto

Dat zit met Spike, Marcel Veenendaal, Jamie Westland, Bas van Wageningen en Paul Jan Bakker dus wel goed. De Rolling With The Punches-tournee volledig uitverkocht en nu knallen de heren op wat festivals nog door. Meer dan 100 procent geven bij live-optredens is zo ongeveer DI-RECTS levensmotto, maar op Parkpop Saturday Night is dat sowieso het geval. Spike: „Jammer dat we na de show meteen naar Heerlen moeten. Daar is een geweldig festival, maar ‘Night Before Parkpop’ heeft een uitzonderlijke line-up (zie kader, red.). En dat in eigen stad.” DI-RECT mag de boel in Den Haag zelfs aan de gang brengen. „Ja, wij mogen openen. We hopen op zon en voorspellen toch wel een klein aardbevinkje. Maar met zo’n podiumbeest als onze zanger Marcel aan boord, komt dat wel goed.”

DI-RECT met vlnr Bas van Wageningen, Jamie Westland, Marcel Veenendaal, Spike en Paul Jan Bakker. / Paul Bergen | ANP

Spike had andere acts graag willen zien, vooral Nile Rodgers & Chic. „Nile Rodgers, da’s toch wel een funky tovenaar op gitaar. Heb ik nog nooit gezien. En een guilty pleasure voor mij is Tears for Fears, haha. Everybody Wants To Rule The World vind ik zo’n killersong. Midden in de nacht komt ie in de tourbus wel eens voorbij en dan brullen we hem mee. Ik vind de line-up gewoon goed en breed. De laatste keer dat Parkpop op zondag zo’n geweldig programma had, werd het volgens mij nog gesponsord door een shag- of sigarettenmerk. Dat is dus héél lang geleden.”

Op de brommer

Toen DI-RECT ‘in vroeger tijden’ op Parkpop speelde, haalde Spike z’n brommer uit de schuur. „Toen kwam ik op m’n puchie, hahahahaha. Het park is vanaf mijn huis twintig minuutjes lopen, maar als DI-RECT zijn wel altijd samen uit, samen thuis. Niet op de brommer dus deze keer, maar met het bandbusje. En dan lekker spelen, dat is toch waarom we bijna twintig jaar geleden een bandje begonnen. Hoe vroeg ook, we klappen erop. We zullen in onze stad alle energie die we hebben in zestig minuten stoppen en dan zien we wel weer of we Limburg nog halen. Hahaha. Nee, zonder gekheid. We staan er altijd. Of er nou in december in Europa misschien maar tweehonderd mensen voor onze neuzen staan, of die duizenden op Parkpop Saturday Night.”

Twee dagen Zuiderpark

• Zaterdag, Parkpop Saturday Night:

Skunk Anansie, Tears For Fears, Nile Rodgers & Chic, Cypress Hill, Tringerfinger, Navarone, My Baby en DI-RECT. Tickets zijn nog verkrijgbaar.

• Zondag, Parkpop (gratis):

Naast een Haags podium bestaat de line-up uit Waylon, Frenna, Kovacs, PP Roots Blackbird & Judy Blank, Walk Off The Earth, Maan, Ronnie Flex & Deuxperience, Jett Rebel en Ilse DeLange.

• Info beide festivals: parkpop.nl