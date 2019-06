Rammstein zet Kuip in vuur en vlam

De Duitse metalband Rammstein komt naar Nederland. De formatie van frontman Till Lindemann zet dinsdag de Rotterdamse Kuip in vuur en vlam. Letterlijk!

„Mensen die Rammstein voor het eerst zien, zullen niet weten wat ze meemaken” vertelt Irma Peerdeman. De superfan van Rammstein en moderator van de Nederlandse fansite Rammstein.nl zag de Duitse metalband al meer dan dertig keer in heel Europa optreden. Ook dinsdag staat ze weer vooraan, als het zestal in de Rotterdamse Kuip speelt.

Het is voor Rammstein de eerste tournee langs stadions en daarmee een van de grootste concerten die ze ooit hebben gespeeld. „Een stadionshow van een band als Rammstein laat je natuurlijk niet voorbij gaan als promoter” glundert Wouter de Wilde, promoter en boeker van Greenhouse Talent, dat het concert in Nederland organiseert. „Vanuit het management en de band zelf kregen wij in november al de vraag of wij voor Rammstein een Nederlands concert in een stadion konden faciliteren. Daarop zijn we met het management langs de verschillende stadions geweest. De Kuip won; de band koos zelf voor het stadion. De sfeer van De Kuip gaf de doorslag.”

Vlammenwerpers

Dat de Duitsers voor een stadion kozen, past bij de wens van de band om elke keer een verrassende show te geven. Sinds de zeskoppige formatie in 1994 in Berlijn werd opgericht, staat het bekend om zijn spetterende liveshows waarin vuur een belangrijke rol speelt. De lucifer op de hoes van het nieuwe, vorige maand verschenen zevende album RAMMSTEIN is niet zomaar gekozen. Bij elke tournee worden de shows groter en spectaculairder, compleet met vuurwerk, vlammenwerpers en een zanger die in brand wordt gestoken en daardoor al verschillende keren brandwonden opliep. ‘Metal Mike’ van Rijswijk, het metalgeweten van Nederland en oprichter van hardrock- en metalmagazine Aardschok, zag de band in de begindagen al op het Friese Wâldrockfestival. Zelfs toen was de band al bezig met showelementen. „Rammstein is een band die vooral bekend staat om hun liveshows, ze doen iets wat andere bands niet doen. Dat is steeds groter geworden, ze verzinnen elke keer weer iets verrassends dat nóg spectaculairder is. Dat ze nu in De Kuip in de open lucht optreden, is een goede zet, want de akoestiek is beter dan in een gesloten stadion en ze kunnen meer uitpakken qua vuurwerk.”

Oude nummers

Bij een van hun grootste concerten ooit hoort ook hun allergrootste en spectulairste show. Wanneer de band rond half negen het enorme podium bestijgt, zijn er al honderden mensen dagenlang bezig geweest met de productie en opbouw van het podium, die boven de binnenste stadionrand uitkomt. Er zijn zo’n 75 vrachtwagens nodig om alle onderdelen van het podium te vervoeren. Peerdeman zag vorige maand al hoe groot de show is, toen ze als een van de 400 grootste fans aanwezig mocht zijn bij de try-out show in Gelschenkirchen. Een dag voor de première, waar ze ook heen ging. Het concert in Rotterdam is voor haar de vierde show tijdens de huidige Europese tournee van de band. „Bijna het gehele nieuwe album wordt gespeeld, inclusief controversiële liedjes als Deutschland en Radio, nummers met een dubbele laag die je pas begrijpt als je de teksten leest. En daarnaast natuurlijk de favoriete oudere nummers, in een nieuw jasje gestoken. Het wordt één groot, intens feest, waarbij je zelfs halverwege het stadion de warmte van het vuur zal kunnen voelen” verklapt ze. „En de fans kunnen hun lol op, want er is heel veel nieuws te horen en te zien.” Ook metalkenner Metal Mike is weer van de partij. „Het is altijd mooi om een show van Rammstein te zien. Het is echt een spektakel. Dat wil ik ook deze keer weer meemaken.”

Rammstein staat op dinsdag 25 juni in de Kuip te Rotterdam.