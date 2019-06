Pip Blom verovert de wereld met Google Translate

De wereld ligt aan de voeten van de Nederlandse muzikante Pip Blom en haar gelijknamige band. Ze staat op grote festivals door heel Europa en ook Amerika lonkt. Alleen de taal is soms nog een beetje lastig. „Het zijn zoveel regels en voor mij zijn ze niet heel logisch.”

Talloze Nederlandse artiesten hebben hun geluk over de grens beproefd. Soms met succes, zoals Caro Emerald, Within Temptation en het voltallige Nederlandse dj-gilde, al was de buitenlandse pers zelden zo enthousiast over een Nederlandse act als over Pip Blom. Haar zojuist verschenen debuutalbum Boat kreeg uitsluitend lovende kritieken van gerenommeerde Britse en Amerikaanse muziekbladen en sites als Rolling Stone, NME, Pitchfork, Mojo en Uncut. Daarnaast stond Pip Blom op het showcasefestival SXSW in Texas, in het voorprogramma van bands als Garbage en Franz Ferdinand. En vorige week volgde de officiële uitnodiging van Glastonbury, het grootste muziekfestival van het Verenigd Koninkrijk. We spreken de frontvrouw over haar grootste plannen op een zonnige middag in de hoofdstad.

De internationale interesse voor Bloms muziek was er vrijwel meteen al, toen ze haar eerste vier liedjes op Spotify plaatste. „Toen ik de eerste liedjes maakte, was er nog niet eens een band. Plotseling sloegen ze aan in Engeland en moest er een band komen en al dat soort gedoe. Totaal chaotisch, maar wel leuk.” Vier maanden later had ze wat muzikanten bij elkaar verzameld en stond de band, gewoon onder de naam Pip Blom, voor het eerst op de planken. „Ik ben nog steeds heel blij met die nummers en ik zou ze ook nooit offline halen. Het meest beluisterde liedje spelen we al heel lang niet meer en daar hebben we zelf ook niks meer mee, maar het hoort wel heel erg bij het hele proces. Ik heb vanaf begin af aan alles gedocumenteerd op internet.”

Nuchter

Na een reeks singles en EP’s, allen bij verschillende kleine labeltjes, maakte Blom het album Boat voor de Britse platenfirma Heavenly. „Ik had de naam bedacht voor de plaat er überhaupt was; het is gewoon een cool woord”, zegt ze over de albumtitel. „Ik heb er altijd veel over nagedacht hoe ik mijn eerste plaat zou noemen en toen was dit er dus. Een heel slecht verhaal, eigenlijk.” Het album komt niet alleen in Nederland uit, maar ook in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en nog een aantal andere Europese landen. Blom blijft er nuchter onder. „Ik weet dat als een album goed wordt ontvangen, het je ontzettend kan helpen. Maar er hoeft ook niks te gebeuren.”

Aanvankelijk zag ze niet eens zozeer de noodzaak om een volledig album te maken. „Zelf ben ik niet echt een plaatluisteraar; ik luister meer liedjes die ik cool vind. Ik dacht: niemand zit toch nog te wachten op een album van ons, dus waarom zouden we daar zoveel geld insteken? Het is vet duur om een album te maken.” De liedjes ontstonden grotendeels op haar computer en toen ging de band ermee aan de slag. „Er zitten nog instrumenten in de plaat die ik thuis heb opgenomen”, vertelt ze. „Soms is een geluid gewoon goed en kun je dat niet in de studio reproduceren.” De liedjes klinken bewust rauw en ongepolijst. „Wij zijn niet de strakste band die je gaat tegenkomen, dus het is gek als dat op plaat wel zo klinkt.”

Taalfouten

Hoewel Pip Blom met open armen wordt ontvangen op buitenlandse festivals, geeft ze toe dat ze soms nog wel worstelt met de Engelse taal. Dat terwijl al haar songteksten in het Engels zijn. „Nederlands vind ik sowieso niet zo’n mooie taal”, geeft ze toe. „Alles wat ik luister, is in het Engels. Daar heb ik meer affiniteit mee. Toch ben ik er niet heel goed in. Ik gebruik Rhymezone en Google Translate, daar kom je een heel eind mee.” Gelukkig krijgt ze hulp van haar broer Tender, die ook deel uitmaakt van de band. „Mijn broertje is heel goed in Engels. Hij haalt de fouten eruit. Ik vind vooral grammatica ingewikkeld.” Toch komt ze er prima mee weg. „Britten vinden het allang cool dat wij ook ons best doen om hun taal te spreken.”

Waar veel artiesten gretig gebruik zouden maken van de kans om in de States aan de slag te gaan, doet Pip Blom alles op haar eigen tempo. „Het is belangrijk dat dingen niet overhaast worden gedaan. We moeten ons niet laten leiden doordat ze ons daar nu leuk vinden en we er nu heen moeten. Ik heb geen haast. Ze kunnen best even wachten en hopelijk zijn er dan weer meer mensen die ons leuk vinden. Gewoon alles op z’n tijd.” Ze ziet alles wat er rondom haar gebeurt vooral als een avontuur en probeert zoveel mogelijk te genieten van haar aanstaande tournee door de VS, later dit jaar. „We moeten nog maar afwachten; misschien staat er helemaal niemand! Maar dan ben ik er wel geweest.”

In september onderneemt Pip Blom een tournee door Nederland.