Mr. Pinkpop zet ’t liefst zelf de frietkar nog recht

Pinkpop is 50! Festivalbaas Jan Smeets blikte in Metro onlangs terug op 49 edities, nu praat hij over het jubileumweekend.

Jan Smeets’ mobieltje rinkelt, alweer. „Even opnemen maar. Nog 3,5 week, dan is het weer afgelopen”, zegt hij met een knipoog. Metro spreekt mister Pinkpop (74) op dat tijdstip in het Pinkpopmuseum in Geleen. Daar ademt alles het oudste festival van ons land. De heren-wc wordt aangegeven met een Pinkpopfoto van Iggy Pop, het damestoilet met Anouk in rode bh.

Niets mooiers dan Anouk

Zijn knipoog is logisch, natuurlijk kijkt Jan Smeets uit naar zijn Pinkpop, dat dit Pinksterweekend de 50e editie kent. Mumford & Sons is er, net als The Cure, Lenny Kravitz en het afsluitende Fleetwood Mac. En een Nederlandse delegatie met onder meer Armin van Buuren, Krezip, Kraantje Pappie, Golden Earring, Boef en Anouk van die wc-deur, met haar zevende Pinkpopconcert recordhoudster. „Bewuste keuzes”, zegt Smeets, die de programmering voor het grootste deel aan Mojo laat. „Tegen de kans Krezip zei ik voor 100 procent ja. Er is niets mooiers dan de stem van Anouk. En om Golden Earring - die er op de eerste Pinkpop al bij was – en onze Limburgse vrienden van Rowwen Hèze heb ik gevraagd. Mét argumenten natuurlijk.”

ArenA en De Kuip

„Het gaat al jaren crescendo in Landgraaf”, zegt Smeets. Toch spreekt hij van een huidige zware periode. „Er is te veel te doen in Nederland, er zijn veel te veel festivals. Van groot tot klein 1100 heb ik begrepen. En grote artiesten geven ook graag concerten in stadions, dat was vroeger veel minder het geval. Nu staat Metallica in de Johan Cruijff ArenA, Rammstein in De Kuip. Dan staan ze niet bij ons én 100.000 mensen hebben een duur kaartje gekocht hè. Da’s niet niks. Ik denk dat er bij ons iets minder mensen komen dan vorig jaar, al vinden heel veel festivalgangers dat prettig. Zelf houd ik niet van het bordje uitverkocht. Ik wil dat er aan de poort altijd een dagkaartje verkrijgbaar moet zijn. Pinkpop wil niemand naar huis sturen. Dat gebeurde bij The Rolling Stones en Justin Bieber wel. Dan denk ik toch even ‘potverdomme’.”

Jan Smeets, in stemmig roze, spreekt de menigte toe.

Smeets is zeer tevreden met de grote namen die dit weekend naar Limburg komen. Eén headliner invullen was lastig. Eminem zou op zondag spelen, maar de rapper haakte af. Smeets: „Zonder Eminem zat ik even met de gebakken peren. Pearl Jam hadden we toen na het succes van vorig jaar graag teruggehaald. Eddie Vedder solo was dan ook prima. Maar ja, wat gebeurde er: Vedder werd op de Pinksterzondag in AFAS Live in Amsterdam geprogrammeerd. Wat een wáánzinnig slechte beslissing. Zoveel mensen meer hadden Eddie Vedder door Pinkpop kunnen zien. The Cure hebben we toen laat gecontracteerd. Ook geweldig, maar ik moest er eerst even netjes over babbelen met Rock Werchter in België, want met deze band zouden we gaan dubbelen.”

Bemoeien met lullige dingen

Mister Pinkpop is buitengewoon trots op het jubileum van zijn festival en het feit dat er bijvoorbeeld een jubileummunt werd geslagen. Maar genieten tijdens de drie concertdagen? Hij vindt het nog altijd lastig als man die alles in de gaten houdt. „Ik organiseer Pinkpop met een mooi team met hart en ziel. Maar ja, als ik een frietkar scheef zie staan, dan zorg ik er voor dat hij netjes wordt neergezet. Pinkpop marcheert nog altijd omdat ik financiële reserves heb opgebouwd, maar ook omdat ik me met de meest lullige dingen bemoei.”

Heeft hij tot slot nog een tipje van de sluier over Pinkpop 51? „Nee, alleen een wens. Ik hoop dat Bruce Springsteen nog een keer komt. En ja, ik heb wat lijntjes uitgegooid uiteraard.”