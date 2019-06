Metallica speelt Bloed, Zweet en Tranen in de Arena

Voor het vijftiende jaar op rij vullen de Toppers komend weekend de Johan Cruijff Arena met hun melange van hits, medley’s en feestnummers. Volgens René Froger komt dat mede door het plezier dat de Toppers zelf aan de shows beleven. „Mensen vinden het echt leuk hoe wij het met elkaar hebben; wij hebben echt feest.”

Met nog een paar dagen te gaan voor de twee jubileumshows van de Toppers komen Jan Smit, Jeroen van der Boom en Gerard Joling bij René Froger thuis bijeen om te repeteren. Aan een grote tafel in de tuin wachten drie van de leden op Joling, die als laatste komt aanstiefelen. Hij neemt plaats en bladert door een dik boek dat op tafel ligt. Hierin staan alle songteksten voor de meer dan honderd liedjes die er worden gezongen tijdens Toppers In Concert. „We zijn ontzettend content met de autocue”, erkent hij met een knipoog. „Ze noemen we ook wel Gerard Autocue, want ik ben degene die het meeste kijkt. Ik ben inmiddels de schaamte voorbij. Het is zoals het is.”

Het gesprek gaat, zoals men van de Toppers gewend is, meteen alle kanten op. Het kwartet heeft dan ook een lange historie samen, vooral Froger en Joling, die elkaar al sinds midden jaren ’80 kennen. Het idee voor de Toppers ontstond na een concert van Froger in de Arena in 2004, waar hij een medley zong met Joling en oud-Topper Gordon. „Wat ik leuk vond, was om met vrienden een bepaalde show te doen, want ik ben altijd fan geweest van The Rat Pack”, vertelt Froger, refererend aan het legendarische zangtrio bestaande uit Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. „Ik dacht: het lijkt me te gek om een avondje in Carré te doen of de HMH.”