Madonna onder vuur vanwege clip met schietpartij

Madonna is weer op een negatieve manier in het nieuws terechtgekomen. Dit keer niet omdat ze ergens super vals stond op te treden voor een miljoen euro, maar vanwege de videoclip van haar laatste single God Control.

Pulse

De video is namelijk zeer visueel als het aankomt op geweld. Te zien is hoe een groep jongeren gaat feesten in een nachtclub en daar wordt doodgeschoten. Volgens een overlever van de schietpartij in de Amerikaanse homo-nachtclub Pulse in Orlando is de clip te heftig.

„Als je de realiteit en de gruwelijkheden ziet, word je wakker", vertelt Patience Carter tegenover TMZ. „Dit is wat er ook daadwerkelijk gebeurt. Dit is hoe dat eruitziet. Krijg je er een slecht gevoel van? Goed zo, want dan doe je er misschien iets aan."

Bewustzijn creëren

„Ik begrijp dat ze bewustzijn probeert te creëren voor regulering van wapens, maar ik denk niet dat dit de juiste manier is om dat te doen", zo vervolgt ze. „Je kunt deze beelden niet iemand aandoen die dit daadwerkelijk heeft meegemaakt. Die vrienden en familie heeft verloren, die het bloed op de grond heeft gezien.”

Door de clip denkt Carter weer terug aan die verschrikkelijke avond ruim drie jaar geleden. „Voor iemand die dit daadwerkelijk heeft meegemaakt en deze beelden nog een keer moet beleven is het traumatisch. Het voelde heel intens voor mij. De beelden zijn pijnlijk accuraat voor wat de mensen in Pulse hebben meegemaakt.”