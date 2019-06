Jarig Pinkpop: fototoetje dag 3

Alwéér kreeg het jarige Pinkpopfestival (50 jaartjes jong) op Tweede Pinksterdag een cadeau van de weergoden: zon en warmte. Maar ja, de 45.000 festivalgangers wisten ook: dit gaat niet de hele dag duren. En dat duurde het ook niet.

Geen getreur, dat doet de mensen thuis op de bank wel (‘oh wat erg voor die mensen daar!'). Poncho’s aan en gaan met die banaan, al was het een paar uurtjes heftig. Wie Pinkpop in de regen terug wil zien, hier maakte Metro een overzicht:

Waar de eerste twee Pinkpopdagen bol stonden van Hollands Glorie, daar ging het op de derde dag meteen weer verder. Indian Askin, Jett Rebel en Kovacs stonden vroeg op het programma.

Indian Askin. / Foto: Bart van der Putten

Indian Askin. / Foto: Bart van der Putten

Kovacs. / Foto: Bart van der Putten

Wakker worden!

De eerste twee openden al rockend het bal om de festivalmeute wakker te krijgen, maar dat was nog niet zo eenvoudig. Het volk was wat slaperig zullen we maar zeggen, na het eerste nachtconcert in de geschiedenis van Pinkpop (Armin van Buuren).

Publiek Jett Rebel. / Foto: Bart van der Putten

Met name Jett Rebel boeide dat niet, die rockte er op los. Wat een fabelachtig optreden was dat. Springend op blote voeten, gekleed in een roze badjas, om te eindigen in alleen een korte broek. Achter de driekoppige band een levensgroot eh, stemmig naakt of zoiets, in beeld.

Jett Rebel. / Foto: Bart van der Putten

Jett Rebel. / Foto: Bart van der Putten

Publiek bij The 1975. / Foto: Bart van der Putten

Jack Black

The 1975 verwelkomde de regen als eerste en dat ging door bij vooral Slash en Bastille. Tussendoor was het bij Tenacious D en het gezicht van de band Jack Black goed te doen. De muzikant / acteur trok een geweldig aantal bezoekers en het optreden viel in de smaak. „Ik wil Jack Black knuffelen”, klonk het uit de mond van een meisje.

The 1975. / Foto: Bart van der Putten

The 1975. / Foto: Bart van der Putten

Tenacious D, Jack Black. / Foto: Bart van der Putten

Tenacious D, Jack Black. / Foto: Bart van der Putten

Slash. / Foto: Bart van der Putten

Slash. / Foto: Bart van der Putten

Wereldkampioen

Hoe vrolijk het bij Dropkick Murphys ook altijd is, zij speelden ook een regenuur vol terwijl Songfestivaltrots Duncan Laurence tegelijkertijd in de Brightland-tent aantrad. Zelden wilden zoveel mensen een tent in en dat ging niet… Of Laurence net zoveel mensen had getrokken als het droog was zullen we nooit weten, maar vermoeden doen we het wel. Hij werd onthaald als een wereldkampioen en zijn dankbaarheid naar de duizenden die wel een plekje in de tent bemachtigden was groot.

In deze roze tent trad Duncan Laurence aan. / Foto: Bart van der Putten

Duncan Laurence. / Foto: Bart van der Putten

Duncan Laurence. / Foto: Bart van der Putten

Duncan Laurence. / Foto: Bart van der Putten

Afsluiter

Toen de verrassende slotact Fleetwood Mac aantrad, kon het jarige Pinkpop z’n feestgasten toch nog droog naar huis sturen. Fleetwood Mac stond ook al op Pinkpop 1971 (tweede editie) en verscheen nu als wereldact. ‘Om nooit te vergeten’ was het niet, een mooie en sympathieke afsluiter voor het partijtje van Mr. Pinkpop Jan Smeets was het zeker.

Fleetwood Mac. / Foto: Bart van der Putten

Fleetwood Mac. / Foto: Bart van der Putten