Jarig Pinkpop (2): Hollands glorie maakt het feest

Op een verjaardag die drie dagen duurt worden niet alleen de familieleden uitgenodigd, maar ook vrienden en bekenden. Zo ook op het 50-jarige Pinkpop. Dag 2 in woord en vooral beeld.

50 jaar! / Foto: Bart van der Putten

Niet dat er veel mis was – op de tweede Pinkpopdag – met artiesten van over de grens, maar Nederlandse acts maakten op Pinksterzondag opvallende vaak het feest. Kwamen op dag 1 al Golden Earring, Anouk en Davina Michelle met mooie cadeaus, op zondag was het helemaal raak.

Lang wachten op nachtelijke Armin. / Foto: Bart van der Putten

Lenny Kravitz? Prima tot goed. The Kooks, Blood Red Shoes, Miles Kane en White Lies? Net zo prima, maar het waren verdienstelijke tussendoortjes. Nadat Mr. Pinkpop Jan Smeets ‘als jarige’ om 13.00 uur al was toegejuicht door een grote menigte (zondag was met 53.000 mensen de drukste dag), mocht Kraantje Pappie het bal openen met zijn Feesttent.

Kraantje Pappie. / Foto: Bart van der Putten

Grote bühne, zo’n main stage voor Kraantje. Maar wat een feesttent maakte hij er van, gedragen door het publiek uiteraard. En met dank aan vele kilo’s slingers en confetti. „Niemand wil leven als een ouwe lul die niets heeft meegemaakt”, liet rapper Pappie ons weten. „Die euro’s gaan niet mee als je dood bent.” Door het onwaarschijnlijke mooie weer dat deze dag boven Limburg hing, was de mood van de duizenden Pinkpopgangers sowieso goed. Er hing liefde hingt, om het maar op z’n Kraantjes te zeggen.

Blood Red Shoes. / Foto: Bart van der Putten

The Kooks. / Foto: Bart van der Putten

Liefde die vele duizenden blijkbaar hebben voor de plaatselijke trots Rowwen Hèze. Een ware volksverhuizing kwam op gang toen Jack Poels en zijn mannen het Limburgs dialect weer eens over festivalterrein Megaland mochten laten knallen. Jong, oud, alles door elkaar feestte op het aanstekelijke Rowwen Hèze-werk. Jan Smeets gaf in Metro al aan dat ruim 40 procent van de bezoekers uit Limburg komt; daarmee is het aandeel jong publiek vermoedelijke verklaard. Feest dus. En dat de aankondiger van de band, acteur Frank Lammers, bij een stage dive niet werd opgevangen, mocht de pret niet drukken.

Het publiek van morgen. / Foto: Bart van der Putten

Jack Poels van Rowwen Hèze. / Foto: Bart van der Putten

Jong en oud - Jan Smeets - bekijkt Rowwen Hèze. / Foto: Bart van der Putten

Feest bij Rowwen Hèze. / Foto: Bart van der Putten

Jong en oud bij Rowwen Hèze. / Foto: Bart van der Putten

Fotograaf Bart van de Putten vanaf de stage.

Een andere bekende van het festival betrad de main stage voor een zee van mensen. Waar Anouk een dag eerder door een dolblije menigte werd ontvangen, viel nu Krezip die eer te beurt. Jaren waren zij niet op Pinkpop geweest en speelden de zusjes Govaert en band zelfs niet samen. Nu wacht de Ziggo Dome en dus hun geliefde Pinkpop. „We zijn weer thuis!”, riep Jacqueline Govaert dan ook, nadat de show was begonnen met legendarische I Woud Stay-beelden van de toen nog tieners in het jaar 2000. Krezip maakte er een heerlijke verjaardag van.

Krezip 'was thuis'. / Foto: Bart van der Putten

Anne en Jacqueline Govaert. / Foto: Bart van der Putten

Jacqueline Govaert. / Foto: Bart van der Putten

Jong publiek voor Krezip. / Foto: Bart van der Putten

Dat rapper Boef voor Pinkpop werd vastgelegd, zal de oudere festivalganger misschien gefronste wenkbrauwen hebben opgeleverd. Echter: te begrijpen is het wel. Zijn komst trok de festivalganger van de toekomst naar Stage 4 – die puilde uit – en Pinkpop moet aan diezelfde toekomst denken. Lenny Kravitz, The Cure en Fleetwood Mac hebben het ook eeuwige leven niet.

Alles wat je met maximaal fotolicht kon zien van Boef. / Foto: Bart van der Putten

„Niemand heeft me ooit een voorbeeld en een functie gegeven, maar nu ben ik zelf iemand met een voorbeeldfunctie. Daarom moeten jullie hier me beter leren kennen”, meldde de Alkmaarder aan zijn jonge publiek. De oudere kijker dacht aan Boefs kerfstok waaraan nogal wat hangt, de jongeren gingen massaal met hem mee. In gedachten althans, want de lichtshow van Boef was zo afgesteld, dat je het gezicht van de nieuwe ster amper kon zien. Hoe dan ook, de doelgroep in de uitpuilende tent vond het LIT (en brulde dat met ‘L.I.T!’ ook luid en duidelijk).

Mark Ronson. / Foto: Bart van der Putten

De grote namen van de avond brachten prima concerten, maar je had het gevoel dat de Pinkpopmeute op een groot feest wachtte, het afsluitende feest in de nacht van Armin van Buuren. Mark Ronson gaf zijn publiek nog wel een party van jewelste, maar de Brightland Stage waarin hij optrad was te klein voor het toegestroomde volk.

Mark Ronson. / Foto: Bart van der Putten

Lenny Kravitz kreeg de boel enigszins aan de gang, als was dat pas aan het einde met Are You Gonna Go My Way pas echt het geval. The Cure deed wat het goed kan: een dijk van een concert van 2,5 uur geven,. De oude hits tot aan het onvermijdelijke A Forest kwamen allemaal langs, maar een lekkere verjaardagsafsluiter is The Cure toch niet. Voor wie The Cure niet echt wat vindt, duurde het wachten op nog meer Hollands Glorie lang. De organisatie had goed gezien dat na de zestigers uit Engeland een toetje nodig was.

Lenny Kravitz. / Foto: Bart van der Putten

Lenny Kravitz. / Foto: Bart van der Putten

Lenny Kravitz. / Foto: Bart van der Putten

Het wachten, wel bij een aangename avondtemperatuur, werd voor tienduizenden doorzetters beloond. Armin van Buuren knalde nog even het dak van Megaland af, mocht dat erop zitten. Met leuke gasten: David Lee Roth van Van Halen kwam langs, net als Bonnie McKee, de op Pinkpop debuterende Marco Barsato en Davina Michelle die op dag 1 van het festivalpartijtje het feest ook al meevierde.

Armin van Buuren. / Foto: Bart van der Putten

Armin van Buuren. / Foto: Bart van der Putten

Armin van Buuren. / Foto: Bart van der Putten

Armin van Buuren. / Foto: Bart van der Putten

Armin van Buuren. / Foto: Bart van der Putten

Armin van Buuren met Marco Borsato en Davina Michelle. / Foto: Bart van der Putten

Armin van Buuren. / Foto: Bart van der Putten

Armin van Buuren. / Foto: Bart van der Putten

Armin van Buuren. / Foto: Bart van der Putten

Headliners op het 50-jarig jubileum zijn op de laatste dag Fleetwood Mac, Bastille en Major Lazor. Hollands glorie dat op Tweede Pinksterdag aan bod komt: Indian Askin, Jett Rebel en Songfestivalwinnaar Duncan Laurence.