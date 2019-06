Helft festivalgangers draagt geen oordoppen, maar...

De wereld ligt aan de voeten van de Nederlandse muzikante Pip Blom en haar gelijknamige band. Ze staat op grote festivals door heel Europa en ook Amerika lonkt. Alleen de taal is soms nog een beetje lastig. „Het zijn zoveel regels en voor mij zijn ze niet heel logisch.”

Talloze Nederlandse artiesten hebben hun geluk over de grens beproefd. Soms met succes, zoals Caro Emerald, Within Temptation en het voltallige Nederlandse dj-gilde, al was de buitenlandse pers zelden zo enthousiast over een Nederlandse act als over Pip Blom. Haar zojuist verschenen debuutalbum Boat kreeg uitsluitend lovende kritieken van gerenommeerde Britse en Amerikaanse muziekbladen en sites als Rolling Stone, NME, Pitchfork, Mojo en Uncut. Daarnaast stond Pip Blom op het showcasefestival SXSW in Texas, in het voorprogramma van bands als Garbage en Franz Ferdinand. En vorige week volgde de officiële uitnodiging van Glastonbury, het grootste muziekfestival van het Verenigd Koninkrijk. We spreken de frontvrouw over haar grootste plannen op een zonnige middag in de hoofdstad.

De internationale interesse voor Bloms muziek was er vrijwel meteen al, toen ze haar eerste vier liedjes op Spotify plaatste. „Toen ik de eerste liedjes maakte, was er nog niet eens een band. Plotseling sloegen ze aan in Engeland en moest er een band komen en al dat soort gedoe. Totaal chaotisch, maar wel leuk.” Vier maanden later had ze wat muzikanten bij elkaar verzameld en stond de band, gewoon onder de naam Pip Blom, voor het eerst op de planken. „Ik ben nog steeds heel blij met die nummers en ik zou ze ook nooit offline halen. Het meest beluisterde liedje spelen we al heel lang niet meer en daar hebben we zelf ook niks meer mee, maar het hoort wel heel erg bij het hele proces. Ik heb vanaf begin af aan alles gedocumenteerd op internet.”